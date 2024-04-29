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中國工業利潤減少 經濟復甦力道受質疑

中央社／ 台北29日電

中國3月規模以上工業利潤下降3.5%，終止2023年8月以來持續成長，專家指出，如果成長繼續放緩，恐影響製造業擴大投資意願及改善其資產負債結構能力，引發外界對中國整體經濟復甦力道的懷疑。

中國國家統計局27日公布，1至3月，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆5055.3億元（約新台幣6.78兆元），比去年同期成長4.3%。不過與1至2月年增10.2%相較，增幅明顯下降。

其中，3月份規模以上工業企業實現利潤年減3.5%，這是自2023年8月以來，首度出現衰退。

綜合路透社及美國之音報導，這些數據外加零售以及工業產出等3月的許多經濟數據都顯示，中國經濟成長動能的正面看法逐漸變成對內需低迷的疑慮。

國家統計局的聲明還說，第一季高科技製造產業的利潤成長為29.1%，增幅最大，但仍不平衡。

中國汽車製造產業的利潤第一季成長32%，相對突出。

報導指出，目前中國最大的汽車展覽在北京舉行，大型品牌廠商紛紛推出他們最新的電動車，凸顯這個世界最大的汽車市場已經完全由全電動車主導，

但中國電動車電池公司龍頭寧德時代，第一季的利潤雖回升，但由於需求減緩及競爭加劇，導致其營收則是連續第二季下滑。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（BrucePang）說，如果工業利潤成長持續放緩，恐影響製造業擴大投資意願及改善其資產負債結構能力。

龐溟認為，受益於中國推出大規模設備更新政策，製造業企業的經營狀況有望改善，但未來政策的重點應該放在需求方面，而不是供應方面。

國際信評惠譽已對中國主權信用評級的展望下調至負面，理由是中國經濟在向新成長模式轉變時面臨越來越大的不確定性，公共財政面臨風險。

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