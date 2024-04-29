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陸展覽業 穩定復甦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2024中國會展經濟研究會年會於25日至27日在長沙舉行。其間發布的《2023年度中國展覽數據統計報告》顯示，2023年大陸全國線下（實體）展覽總數為7852個，展覽總面積為14345萬平方公尺，分別為2019年的71.17%和96.42%，分別較2022年增長192.77%和195.02%。展覽業全面復甦態勢穩定。

中新社報導，去年大陸展覽面積排名前三的省區市分別為廣東、上海、山東，反映出展覽業的集聚效應明顯。其中，廣東省的展覽面積達到2889.44萬平方公尺，占大陸全國的五分之一。　

2023年大陸境外自主辦展總數190個、展覽總面積97.72萬平方公尺，較2019年辦展總數137個、總面積67.92萬平方公尺，均有一定幅度的增長。這表明大陸境外自主辦展已強勁復甦。 　上述報告分析，去年大陸企業為獲取訂單，出海參展的意願明顯升高，特別是品牌企業出海需求的日益迫切，品牌展會主辦方開始探索並具體實施走出去辦展。 　分行業看，去年大陸境外自主辦展的綜合貿易類、裝備製造類和家居類展覽數量最多，分別舉辦了32場、32場和30場。

從舉辦地看，2023年大陸境外自主辦展舉辦地共涉及34個國家，辦展熱門地包括印尼、巴西、越南、波蘭等，有109個展覽在共建一帶一路國家舉辦，占大陸境外自主辦展數量57.37%。

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