北京技術交易雙突破 邁向體系化

正在進行的2024中關村論壇年會，北京科技成果轉化成效記者會上傳來消息：2023年，北京技術交易順利實現「雙突破」。北京認定登記技術合約達106552項，比上年增長12.1%；成交額達人民幣8536.9億元，比上年增長7.4%。

新華社報導，「今年，國家藥品監督管理局正式批准由天壇醫院神經外科學中心主任江濤與北京鞍石生物科技有限公司共同研發的1類創新藥伯瑞替尼腸溶膠囊用於腦膠質母細胞瘤。」北京市衛生健康委員會副主任李昂說。

探索成果轉化改革試點、暢通成果轉移轉化通道、密織多節點轉化網絡……從高校院所到技術轉移機構，從標竿孵化器到創新聯合體，體制機制的改革推動下，北京科技成果轉化體系逐步完善。

李昂介紹，在2022年，北京市衛生健康委員會就開展了醫學創新與成果轉化改革試點，天壇醫院、安定醫院兩家試點醫院共發布或修訂16項院內成果轉化制度規範，科技成果轉化的實施路徑進一步清晰，激勵機制進一步完善。2024年，北京市衛生健康委員會向全行業推廣試點經驗，組織開展醫學創新和成果轉化改革第二批試點工作。

基於產業布局，北京各區探索建設了各具特色的科技成果轉化基礎設施。海淀區完善了成果轉化投融資服務鏈條，設立了科技成果轉化和技術轉移引導基金。北京經濟技術開發區探索設立種子基金，加大對早期優質成果轉化項目的支持力度，實現創新資源的優化配置。昌平區在「鏈接」上做文章，探索實施「科技副總」柔性引才機制，將科研聚集優勢轉化為科技創新優勢。懷柔區圍繞物質、空間、生命等五個科學方向，在懷柔科學城布局37個科學設施，累計產出200餘項重大科技成果，重大發明專利263項。

北京市政府副秘書長許心超表示，北京將圍繞國際科技創新中心建設的核心工作，以技術轉移機構、產業開發研究院、概念驗證平台等建設為切入點，聚焦重點產業，構建科技成果供應與產業技術需求雙向通道，建立多節點、高流量的成果轉化網絡，促進重大科技成果在京落地。