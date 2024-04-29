兩岸微流行／陸最大「風電離網製氫」商轉

氫能源已成為愈來愈受重視的清潔能源種類，而大陸規模最大的「風電離網製氫」示範項目近日正式商轉，利用風力發電與電解製氫，所產氫氣純度達到百分之九九點九九九，預計年產綠氫約一一二三噸，足供兩百輛氫燃料電池重型卡車使用。

據中國華電遼寧公司消息，廿日該公司鐵嶺「離網儲能製氫一體化項目」正式進入商業運行。該項目去年五月開工，去年十一月底就成功出氫，進入商業運行後，可提供高純度燃料氫氣，解決氫燃料物流重卡車的用氫需求。

該項目由華電遼寧能源和中國華電科工集團以七比三比例出資，首創研發「大容量風電離網製氫一體化」技術，並應用於大陸首個廿五兆瓦離網風電製氫項目，建設廿五兆瓦風力發電機組、五千度儲能電站和三套單機產量為每小時一千標準立方公尺水電解製氫裝置。

據指出，項目貫通風力發電、綠電輸送、綠電製氫、氫氣儲存全流程，具有投資運行成本低、過程碳減排明顯等優勢，預計年產綠氫約一一二三噸，可滿足約兩百輛氫燃料電池重型卡車需求。製造出的氫氣還可合成綠氨、甲醇，可作為原料或燃料，應用到電子、化工、冶金、航空等領域，進一步拓寬氫氣的應用場景。

由於氫能作為長周期儲能的有效介質，利用沙漠、戈壁、荒漠的風光資源發電進行製氫，是解決新能源消納難題的有效途徑。目前包含內蒙古、河北、新疆、甘肅、山西、黑龍江、吉林、遼寧、湖北等省分，都已在進行風力與太陽能發電製氫項目，期望更高效利用綠色能源。