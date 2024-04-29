福建惠台 最新開出13條
福建省政府昨（28）日宣布最新「惠台利民」政策，共有三個方面13條，包括設立台商海峽兩岸產業投資基金；依託海峽股權交易中心「台資板」進一步服務台資企業；在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易便利政策；加大對台資農業企業金融服務支持；支持閩台航運船舶和企業發展；推動閩台共同進行標準共通合作等。
根據福建省人民政府新聞辦官方微博「福建發布」消息，福建省政府召開記者會，發布新一批惠台利民政策措施，共有三個面向13條，涉及便利台胞來閩交流和工作生活（四條）、扶持台資企業發展（六條）、鼓勵台灣同胞來閩就業創業和培訓實習（三條）。
便利台胞來閩交流及工作生活，福建省委台辦副主任陳志勇說，將在閩政通App設立「台胞專區」，首批推出28項政務服務事項，為台胞台企提供辦事服務、政策解讀、台海資訊等一站式服務。在平潭綜合實驗區工作的台灣同胞個人所得稅稅負差額補貼「免申即享」。台灣民眾登入閩政通App，透過「台灣居民個稅補貼『免申即享』授權」模組辦理。
就扶植台資企業發展方面，陳志勇表示，福建省提出六條新政，包含設立台商海峽兩岸產業投資基金；依託海峽股權交易中心「台資板」進一步服務台資企業；在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易便利政策等。鼓勵台灣民眾就業創業，公布三條新政策，包含組織實施海峽兩岸互聯網行銷師培訓就業創業扶持計畫。
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