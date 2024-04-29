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廣交會綠色旋風 商機俏

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

第135屆廣交會二期閉幕，展品以輕工產品為主，與消費者日常生活密切相關。在展館可見，大陸企業在產品環保低碳方面持續發力，形成綠色競爭力，受到境外採購商們的歡迎。

中新社報導，近年來，綠色產品已然成為大陸外貿的增長新動能。在第135屆廣交會上，「綠色旋風」同樣席捲整個展館。據介紹，本屆廣交會參展的綠色低碳產品超過45萬件，成為大陸企業拓展市場的利器。

在園林用品展區，廣州傲勝人造草股份有限公司的人造草產品格外引人注目，其草絲顏色豐富多樣，可自由組合搭配。「這種人造草不管是接觸皮膚甚至接觸嘴巴，都是安全的，達到嬰兒保障級別。」該公司展位負責人稱，對外國客商來說，除了性能和成本之外，人造草的環保、安全性能也是他們非常關心的。人造草是一種模擬自然草皮的人工合成材料，與天然草皮相比，具有耐用性強、維護成本低、不受天氣影響、節水等優勢。 　

競爭力 綠色

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