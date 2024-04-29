豪車搶市 科技智慧成賣點

大陸電動車在全球強勢崛起，藍寶堅尼首席行銷長福斯基尼在2024北京車展期間表示，在人民幣30萬至50萬元（約新台幣132萬至220萬元）的高端市場中，大陸消費者對「豪華」的理解逐漸從內裝用料轉向科技智慧，目前已經在大陸的超豪華市場觀察到類似趨勢。

界面新聞報導，義大利豪車品牌過去引領高端跑車的美學、風格，但現在他們中的一些品牌正在認真聽取大陸市場對豪華的定義，並謹慎判斷未來的發展決策。

福斯基尼指出，藍寶堅尼在不含大陸的全球其他地區客戶平均年齡是45歲，而在大陸則是35歲，這代表著藍寶堅尼在大陸可以提前十年看到未來在其他國家可能發生的趨勢轉變，「尤其是車內一些新技術的運用」。

2023年藍寶堅尼銷量首次超過1萬輛，年增近10%。然而，福斯基尼透露，去年藍寶堅尼在大陸銷量已由此前的千餘輛減少至845輛。在人民幣30萬至50萬元的高端市場，大陸消費者對豪華的理解逐漸從內裝用料轉向科技智慧。

藍寶堅尼規劃的另一項重點則在電動化。該公司於本次北京車展上的銷售支柱Urus推出插混車型SE，新車支援100多款內部與外部的組合，同時接受客製化。福斯基尼認為，在亞洲市場，日本和大陸都對該車型表現出強烈興趣。基於現有亞太地區訂單情況，該品牌對今年維持成長持樂觀態度。