大陸青年沒頭路「內捲又躺平」 提升就業北京傷腦筋

據中國官方3月公布的失業率數據，16至24歲年齡層仍維持在15.3%的高檔，而25至29歲則緩增至7.2%，凸顯民企難以掙脫疫情造成的重創，使中國仍面臨提升青年就業難的嚴峻挑戰。

香港南華早報今天報導，雖然Trading Economics的數據顯示，季節性因素調整後，美國3月份16至24歲青年失業率約8.8%，但相較於他國，中國3月公布的青年失業率還不算最糟。

像是西班牙則是28.2%沒頭路，義大利和瑞典同個年齡層的青年待業中比率，分別高達22.82%和22.3%。

即便如此，麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，由於當前中國經濟的復甦，主要是靠著外需帶動，以致中國去年經濟成長率達標，求職青年並未因此受惠。但內需尤其是消費還沒復甦，卻是活絡就業市場的關鍵。

報導舉例，36歲的許漢仁（Xu Hanren，音譯）在福建經營藥品檢測公司，今年特別北上到上海召募新人，提供的待遇是每月介於人民幣1000元（下同，約新台幣4400元）至6000元的非固定薪資。

這個數字低於上海社會新鮮人期待，醫藥業的薪給起碼應從7000元起跳至1萬2000元不等，不過短短幾天的時間，他卻收到超過60封履歷，大部分求職者介於25至30歲，若干超過35歲，甚至博士高材生也來屈就。

許漢仁說，無法提供更多的職缺，因2021年公司從營收中的獲利達60%，去年4月降至40%，投資人的資金已拖延兩個月還沒到位，擴大徵才只會增加公司營運的風險，甚至不排除人事縮編的可能。

中國民企常常掛在嘴邊的說法是，中國稅收逾50%和城鎮就業逾80%都是靠他們貢獻，而且民企在中國企業總數比重達90%，偏偏民企的信心尚未從大疫3年，以及當局數年前強監管科技業和補教業的重創中復原。

廣東省體改研究會執行會長彭澎說，民企對市場的信心低迷，大企業裁員益增，而小微企業徵才又瞻前顧後，凡此種種加劇就業的內捲。

一項由北京大成律師事務所針對中國1410家民企所做的調查顯示，去年41%的民企營收成長，34%聲稱有減無增，雖然營收成長的企業比例較高，但49%坦承，未來兩年無意大舉招募，26%不打算擴編，6%考慮裁員。

對於上述調查結果，現年25歲的李涵青（Li HanQing，音譯）感受深刻。

過去兩年，這位人在上海的畢業生雖勤跑校園徵才博覽會，但明顯發覺就業機會漸減，並說兩年前丟了近100封履歷，不斷收到難以計數的面試機會，當時曾一天趕3場面試。

李涵青感嘆，今年完全相反，丟了不下300封履歷，只換來5個面試的邀約，而且很不幸最後都沒談成，自忖若上海的就業前景依然這麼黯淡，打算回江蘇南通老家另謀出路。

不過，中國青年就業難的情況恐怕將變得更難，因創紀錄的1179萬畢業生將於今年投入就業市場，勢必更稀釋原本已僧多粥少的頭路。

中國人力資源和社會保障部宣稱，將藉由先進製造、現代服務、養老照護等領域技能培訓，設法協助青年就業。

但是中國勞動和社會保障科學研究院去年11月指出，由於16至24歲年齡層的勞工人數，將由當前約9600萬人增至2033年的峰值達1億6100萬人，凸顯未來10年，青年失業仍將是中國急切的難題。

與此同時，又因讀大學的人數續增，以及當前不少畢業生萌生回家啃老的念頭，以致找工作意興闌珊，中國勞動和社會保障科學研究院預估，日後16至24歲年齡層勞工的就業參與率將走跌。