小米汽車已布局七款車型 傳其中有三款已規劃產品是SUV

第一財經從多個獨立消息處獲悉，小米汽車已布局七款車型，並開始新平台的開發工作，首次採用增程式混動的動力總成，三款已規劃產品均為SUV車型，定位家庭用車。

知情人士透露，上述三款車型對標理想L7、理想L8、理想L9，在同一平台架構上通過軸距以及座位數的改變，進行產品區隔，但售價區間會比理想產品更低。

此外，小米汽車還布局了一款純電SUV、一款純電轎車產品，該純電SUV對標Model Y，在開發過程中參考了法拉利SUV Purosangue的對開門方案，或將於2025年第1季前後交付；純電轎車為現售SU7的轎車版車型。除了上述常規產品外，小米還布局了一款高性能產品，產品定位對標極氪001 FR。

事實上，早在2023年小米汽車已經開始增程技術相關人員的招聘工作，招聘資訊顯示，該增程系統設計開發工程師將負責增程系統的設計開發和試驗驗證；負責推動增程系統內零部件的詳細設計和工程開發工作；負責供應商研發能力和方案的評審，協助供應鏈完成定點；負責推動供應商按要求完成增程系統的開發、驗證、驗收等工作；以及負責增程系統產品前沿技術研究，對標行業領先產品，定期形成資源池分析報告等。

和吉利、比亞迪等車企選擇的串並聯式混動相比，增程式混動技術難度較低，有利於新勢力車企、跨界造車企業布局。此前，理想、問界、零跑、哪吒等新勢力車企均已經布局增程和純電兩種技術路線。

知情人士透露，在增程技術上，小米汽車將和一家國內傳統主機廠進行合作。目前，奇瑞、長安、東風等傳統車企均有增程技術和增程產品的布局。