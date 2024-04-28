台灣文旦有望輸陸！貿易商揪影響銷量因素 以鳳梨釋迦為例「憂市場改變」

中國大陸海關總署今天表示，將批准符合檢疫要求的台灣文旦柚等產品輸入中國。有水果貿易商表示，樂見多一個出口市場，但受大陸消費降級等因素影響，文旦銷售情況未必能回到兩年前。

中國大陸海關自2022年8月3日起，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。中國大陸海關總署副署長趙增連今天上午表示，海關總署將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

楊姓水果貿易商告訴中央社記者，今天已接到大陸通路商來電詢問合作，盼今年中秋節前可以進口台灣的文旦。

他說，台灣的文旦產季在每年8月底，今年中秋節是9月17日，若大陸撤銷禁令，有3週時間可在陸銷售。受到在陸台灣人的帶動，中國華東地區買文旦的人還是比較多，也會有送禮需求。

不過，這兩年楊先生觀察，中國景氣差，整體消費狀況沒以前好，就算不是送禮需求，一般人購物預算都在縮水。他在深圳的山姆會員商店發現，該店推出的水果組合價格較以往低，超過人民幣100元（約新台幣440元）的組合只有兩款，一個是泰國的紅寶石柚，一個是台灣的鳳梨釋迦，反應民眾的價格敏感度變高。

他認為，如果今年台灣的文旦豐收，沒有受到颱風影響、價格平穩的話，在大陸的銷售情況會較好。

兩年前，中國片面暫停輸入台灣文旦柚後，楊先生觀察，台灣的產地價格明顯降低。他肯定政府這兩年努力擴展新加坡等出口市場，但農民樂見多一個中國市場，只是銷售情況能否回復以往，仍有待觀察。

鳳梨釋迦便是一個例子。台東的鳳梨釋迦在禁止輸往中國大陸2年多後，去年12月恢復輸陸。

楊先生說，去年的鳳梨釋迦受到颱風影響產期延後，產量變少、價格變貴，輸往大陸時又遇到價格較低的海運櫻桃到貨，加上消費者兩年多沒吃此種水果，偏好可能改變，本來「沒有什麼對手」的鳳梨釋迦遭遇挑戰，獲利不如預期。

根據農業部統計，2021年柚子出口總重量達7062公噸，以中國4821公噸最多；2022年中國禁止輸入後，台灣柚子出口總重量為2909公噸，其中以香港2623公噸最多；去年柚子輸出總重量約2709公噸，同樣以香港最多、達1823公噸。