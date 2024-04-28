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藍寶堅尼：大陸消費者對超豪華車的關注點轉向科技智慧

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
藍寶堅尼首席行銷長福斯基尼（Federico Foschini）。（圖／取自藍寶堅尼官網）
藍寶堅尼首席行銷長福斯基尼（Federico Foschini）。（圖／取自藍寶堅尼官網）

大陸電動車在全球強勢崛起，藍寶堅尼首席行銷長福斯基尼近日在2024北京車展期間表示，在人民幣30萬至50萬元（約合新台幣132萬至220萬元）的高端市場中，大陸消費者對「豪華」的理解逐漸從內裝用料轉向科技智慧。他指出，目前已經在大陸的超豪華市場觀察到類似趨勢。

據《界面新聞》報導，義大利眾多超豪華汽車品牌過去引領高端跑車的美學、風格等，但現在他們中的一些品牌正在認真聽取大陸市場對豪華的定義，並謹慎判斷未來的發展決策。

其中，藍寶堅尼對中國市場已加大觀察力度。福斯基尼指出，藍寶堅尼在不含大陸的全球其他地區客戶平均年齡是45歲，而在大陸則是大約35歲。這代表著藍寶堅尼在大陸可以提前10年看到未來在其他國家可能發生的趨勢轉變，「尤其是車內一些新技術的運用」。

2023年，藍寶堅尼銷量首次超過1萬輛，年增近10%。然而，福斯基尼透露，當前出現一隱憂，即去年藍寶堅尼在大陸銷量已由此前的千餘輛減少至845輛。在人民幣30萬至50萬元的高端市場，大陸消費者對豪華的理解逐漸從內裝用料轉向科技智慧。

福斯基尼表示，藍寶堅尼已經在中國超豪華市場觀察到類似的趨勢。在他看來，每個人的生活都在向整合手機、電腦、平板和汽車的全生態系統過渡。「消費者在超級跑車上，已開始尋求特定的APP。」對此，藍寶堅尼也推出提供連網遙測功能的應用軟體，可紀錄自己和朋友在賽道上駕駛的數據並交換比較。

福斯基尼進一步稱，他和藍寶堅尼亞太區負責人斯卡道尼都有意在本屆北京車展上，了解數位化和智慧網聯方面出現的新概念。隨著年輕一代和數位時代到來，該品牌希望將在大陸關注了解到的技術深化並為其他市場所用。

此外，藍寶堅尼規劃的另一項重點則在電動化。該公司於本次北京車展上的銷售支柱Urus推出插混車型SE，新車支援100多款內部與外部的組合，同時接受客製化。福斯基尼認為，在亞洲市場，日本和大陸都對該車型表現出強烈興趣。基於現有亞太地區訂單情況，該品牌對今年維持成長持樂觀態度。

藍寶堅尼稱，今年計劃將全部產品線混動化，2028年首款純電動車型才會上市。福斯基尼說，該品牌重點客戶對混動車型的接受度較高。2030年底前，將會推出兩款純電車型，但仍將保留另外兩款超級跑車的混合系統。「作為全球品牌，藍寶堅尼不會針對某一市場推出本地車型，因此必須遵守並符合各地法規。」

彭博資訊近日報導，保時捷上季獲利大幅下滑，寫下2022年9月上市以來最弱業績表現，其中保時捷的最大市場的大陸上季在這個市場的交車量銳減24%，至16,340輛。

保時捷財務長梅施克對此表示，雖然經濟衰退對保時捷等豪車製造商造成的衝擊相對較小，但大陸的需求一直在下降，產生不良影響。大陸消費者現在艱難因應房地產危機和經濟疲軟，不過，預期今年下半年大陸市場可望有所復甦。

圖為藍寶堅尼在北京車展展示的車輛。（美聯社）
圖為藍寶堅尼在北京車展展示的車輛。（美聯社）

品牌 福斯 藍寶堅尼

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