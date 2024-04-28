成都救房市全面放開限購 因應供求巨變推新政

中國房地產持續拖累經濟，位在二線城市前列的四川省成都市今天宣布，住房交易不再審核購房資格，全面放開限購措施。評論則認為，短期這會帶動銷售，但房市下行的大勢不變。

成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室今天發布通知，全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買戶數。相關新政將自29日起實施。

這是繼杭州3月14日公布全市中古屋不再限購後，中國又一核心大城市在放鬆房市管制上提出重大舉措，且涵蓋全市所有住房。距離成都2018年5月提出嚴格的限購措施，已有6年之久。

這份「關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」指出，將系統推動供需平衡，完善「市場+保障」住房供應體系，全面推動建立「人、房、地、錢」聯動新機制，根據人口變化確定住房需求，根據住房需求安排土地供應、引導配置金融資源，實現「以人定房，以房定地、以房定錢」，準確研判住房需求，著力構建房地產發展新模式。

根據官方微信公眾號「成都發布」，新政推出的背景是要適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，落實城市主體責任，因城施策用好政策工具箱，調整優化房地產政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

其他促進供需平衡的措施還包括：以「紅、橙、綠」3色管理，對現有規模較大、房屋銷售週期較長的區域，適當減少用地供應；鼓勵市、區國有企業租購閒置商辦用房作為辦公、公共服務及產業使用；鼓勵市場主體將自有閒置和低效利用的商業辦公等現有的非居住房屋，改建為保障性租賃住房。

前全國政協委員、前上海社科院城市與房地產中心主任張泓銘告訴中央社記者，成都此舉會在房地產市場下降曲線中生成一個「短期凸起」，但不會改變下降大趨勢。去年7月，中共中央政治局會議提出「中國房地產市場供求關係發生重大變化」，房市供大於求已是中國各地的主要情況。

中指研究院在投資者社區「雪球」的專欄文章則指出，成都全面取消限購，有利於吸納「有資格、有能力、有意願」的有效購房需求釋放，對於穩定成都新房和中古屋市場量級及價格有積極作用。

評論並指出，截至目前，除海南省外，核心城市中，北京、上海、廣州、深圳4個一線城市和杭州（新房）、天津、西安核心區仍維持限購政策。