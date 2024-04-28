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陸開放福建赴馬祖旅遊 旅台居民樂見籲政府釋善意

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中國大陸今宣布開放福建赴馬祖觀光。圖／聯合報系資料照
中國大陸今宣布開放福建赴馬祖觀光。圖／聯合報系資料照

大陸文旅部副部長饒權今上午宣布，將恢復福建居民到馬祖旅遊。其實住在桃園市八德區的馬祖人比馬祖當地居民還多。八德區里長和長期推動馬祖文化交流的人士今受訪時，都樂見大陸釋出善意，也呼籲台灣政府應表達支持態度。

立法院國民黨團總召傅崐萁26日率16位國民黨立委訪問大陸，一行人今早率團拜會大陸文旅部時，大陸文旅部副部長饒權當場宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民經海、空赴台團隊旅遊。

目前居住在桃園的馬祖旅台鄉親約5萬人，數量甚至比連江縣的馬祖在地居民還多，桃園市八德區因此又被稱為馬祖人的第二個故鄉。

八德區瑞發里長王國棟說，民國60年代，馬祖因位於戰爭前線，社會資源缺乏、產業發展受限，台灣本島則正值工業化社會就業機會多，大家「拚經濟、要生存」，紛紛遷入當時房價便宜、工廠工作機會又多的八德，形成今天的人文風景。

王國棟說，儘管過去幾年兩岸關係持續緊繃，但兩岸關係緊密，大陸今天釋出善意，對台灣和經濟方面當然很好，台灣政府也應該抱著支持的態度，「開放會比較好。」

桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會總幹事蕭寶國，長期推動馬祖和台灣本島的文化交流。他說，馬祖地方小，除了觀光沒有其他資源，大陸開放福建民眾到馬祖觀光對當地產業是好事，馬祖又鄰近福建，2地可以成為一日生活圈。

蕭寶國說，面對大陸主動釋出訊息，也希望台灣相對應的窗口，包括海基會、陸委會或觀光局，可以試著跟連江縣政府討論，在安全無虞的狀況下表達善意的回應，相信馬祖居民也會樂見、渴望更多開放。

傅崐萁 桃園 福建 馬祖

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