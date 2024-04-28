陸若再助俄 美擬制裁逾百陸企

美國國務卿布林肯廿六日在北京與習近平會見後晚間赴美國駐華大使館舉行記者會。布林肯多次重申，不論是中國供應俄羅斯武器零件、中國產能過剩、地緣衝突等，都不只是美方單方面關注，而是全球都會受到影響。

據美國國務院官方直播網站（YouTube)，針對中國援助俄羅斯軍事零件一事，布林肯提到，中方提供部分機具、零件和晶片，協助俄羅斯生產火箭和坦克，讓他們有武器進攻烏克蘭。美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，「我們今天（廿六日）在會議上也有提及，若情況持續未改善，美方會針對超過一百個中國企業予以經濟制裁，我們也準備好要付諸行動。」

有記者提問，歐洲國家若想加入預防中國提供更多軍火給俄羅斯的計畫，美方有哪些規畫？布林肯回應，美方沒有預期或邀請其他歐洲國家加入這項計畫，但這是大家共同的擔憂。他指出，這麼多中國企業出口軍火零件到俄羅斯，如果是中長程導彈，射程也可能覆蓋部分歐洲國家。

美國官員宣稱，中方提供俄方光學儀器、無人機發動機與其他物料；去年俄國進口的微電子產品，高達九成來自中國；北京還助莫斯科強化其衛星的軍事能力。

關於美國財政部長葉倫提出「中國產能過剩」，布林肯指出，中國在太陽能面板、鋰電池和電動車等廿一世紀重點產業上，產能已經超過全球需求百分之百，「這不但威脅到全球其他公司，影響全球經濟，美國的工作機會也會受到波及，我們要確保美國勞工可以受到公平對待。」

在持續升溫的地緣議題上，他表示，中國持續騷擾影響菲律賓海域，對其他國家航行也會帶來影響，美方希望局勢可以降溫；布林肯重申，美國認可一個中國政策，但希望可以維持台海安全。

針對香港經濟、其他跨國鎮壓、言論自由和新聞自由等議題，布林肯說，「很欣慰中國這次至少有發出短期簽證，讓美國記者來採訪和報導中國行。」

布林肯最後強調，美中雙方從舊金山共識出發，在軍事關係、分期歧控和對話等很多面向已經看到明顯進步，但兩國之間還是會有分歧紛爭，我們也很清楚說明兩國之間存在不同看法，我們會持續對話，最小化可能出現的誤判。」

針對布林肯這趟中國行，克里姆林宮發言人佩斯科夫則說俄中關係將繼續發展，中國是完全的主權國家和強國，能捍衛並維護其本國利益。中國也是俄國的密切夥伴，雙方將進一步發展合作關係。俄總統普亭已宣布將在五月訪問中國。