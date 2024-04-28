聽新聞
test
0:00 / 0:00

反駁葉倫 陸：過剩的是美國焦慮

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國財政部部長葉倫。美聯社
美國財政部部長葉倫。美聯社

大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤呼籲美方不應在產能過剩和內政治理等層面抹黑中國，並強調美方不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

關於美國財政部長葉倫提出的「中國產能過剩」，楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果，「過剩的恐怕不是中國的產能，而是美國的焦慮。」

針對近期不斷升溫的南海問題，楊濤強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據，美方動輒以「美菲共同防禦條約」相威脅，「美方要維護南海和平穩定，就應該停止煽風點火、挑動對抗。中方捍衛自身主權和領土完整的決心堅定不移。」

南海 美國

延伸閱讀

小插曲引關注！布林肯離京前突訪唱片行 外媒解讀背後有1象徵意義

還普亭清白？美國情資機構報告：他很可能並無下令殺害納瓦尼

恐踩地緣政治雷區 TikTok被迫「分家」 誰能接盤？一文回顧TikTok歷史

結束3天訪陸行程 布林肯：大陸能扮演更有建設性的角色

相關新聞

陸若再助俄 美擬制裁逾百陸企

美國國務卿布林肯廿六日在北京與習近平會見後晚間赴美國駐華大使館舉行記者會。布林肯多次重申，不論是中國供應俄羅斯武器零件、...

反駁葉倫 陸：過剩的是美國焦慮

大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤呼籲美方不應在產能過剩和內政治理等層面抹黑中國，並強調美方不得以任何方式向台獨分裂勢力發出...

大陸新技術顛覆無人機產業 氫能源將成人類低碳發展方向？

對於許多質疑電動汽車的人來說，氫能源才是未來人類低碳出行的發展方向。一家來自中國杭州的公司，在今年德國漢諾威工業展上，拿出了令人興奮的產品。

雷軍邀王傳福 統一汽車生態 「蔚小理」都有意願

北京車展25日起登場，是疫情後首次復辦，眾多車企同場較勁。不過比亞迪董事長王傳福26日前往近期首發新車的小米汽車展位上，...

王傳福搭地鐵北京參展 網友：大佬太低調

2024北京車展25日正式拉開大幕，現場匯集眾多國內外車企，同時也有不少企業高管親自到場宣傳，身為比亞迪靈魂人物的王傳福...

港撤辣效應 樓價連跌10月 終於回升1%

港府全面「撤辣」後終扭轉樓市跌勢，差估署最新公布3月私宅樓價指數報305.7點，按月升1.06%，結束樓價10個月連跌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。