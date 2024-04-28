反駁葉倫 陸：過剩的是美國焦慮

大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤呼籲美方不應在產能過剩和內政治理等層面抹黑中國，並強調美方不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

關於美國財政部長葉倫提出的「中國產能過剩」，楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果，「過剩的恐怕不是中國的產能，而是美國的焦慮。」

針對近期不斷升溫的南海問題，楊濤強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據，美方動輒以「美菲共同防禦條約」相威脅，「美方要維護南海和平穩定，就應該停止煽風點火、挑動對抗。中方捍衛自身主權和領土完整的決心堅定不移。」