陸廠躋身蘋鏈 概念股淡定

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸蘋果供應鏈對於蘋果的依賴性正在逐步降低。（美聯社）
大陸蘋果供應鏈對於蘋果的依賴性正在逐步降低。（美聯社）

蘋果新供應商名冊上周發布後，被納入的個股市場反響平平，「果鏈」對大陸資本市場影響下滑，大多龍頭果鏈廠商對於蘋果的依賴性正在逐步降低。眼下除蘋果外，果鏈們均開始投入華為、榮耀等更多廠商懷抱。

從蘋果的最新供應商名冊來看，2023財年大陸「新增八家、剔除四家」，被新納入蘋果供應鏈的A股上市公司包括寶鈦股份、三安光電、博碩科技、東尼電子等；被剔除的則包括精研科技、得潤電子等。

與往年蘋果一旦公布「剔除」就股價大跌的情景不同，上述被剔除的兩家A股上市公司在過去一周內股價均上漲，其中得潤電子漲幅超8%、精研科技漲超9%；而首次進入果鏈的三安光電漲幅則約為3%、寶鈦股份為4%，未迎來預期般拉升。

顯然，「果鏈」二字的號召力大不如前，一方面源於市場對於果鏈不穩定性的擔憂，另一方面則與蘋果手機日漸下滑的市場有關。

不過，果鏈三巨頭立訊精密、歌爾股份、藍思科技的首季業績卻仍然整體表現亮麗。立訊精密首季實現淨利人民幣24.71億元，年增22.45%；歌爾股份淨利人民幣3.8億元，年增257.5%；藍思科技首季營收人民幣154.98億元，年增57.52%，創歷年同期新高，淨利人民幣3.09億元，年增379.02%。此外，鵬鼎控股、欣旺達、長盈精密、京東方A等傳統果鏈廠商均實現不同幅度業績增長。

財聯社報導，包括藍思科技、立訊精密、京東方等重要果鏈廠商先前均參與了華為 Mate 60系列的供應，豐富的下游客戶有效降低了營運風險。其次是新興業務的崛起，果鏈們積極啟動「第二成長曲線」，以XR、通訊、車載三個方向為主。

對於第1季業績增長，歌爾股份表示，公司精密零件、智慧聲學整機等業務板塊以及VR/MR/AR、智慧穿戴等產品線業務在第1季進展順利。另一「果鏈」巨頭立訊精密日前則因為通訊伺服器業務意外「走紅」。車載方面，幾乎所有龍頭果鏈廠商均有入局，入局方式包括智慧座艙、HUD、零部件等。藍思科技相關負責人在日前業績說明會上表示，公司已與超過30家國內外新能源汽車及傳統豪華汽車品牌建立合作關係。

實際上，當前與蘋果合作的進展已經很難完全評價果鏈們的業務情況，誰能把路愈走愈寬，擁有多條成長曲線，成為消費電子產業鏈巨頭們下半場的決勝關鍵。業內人士表示，消費電子上游廠商入局新能源等新業務需要三到五年的驗證期。眼下，距離廠商大規模進軍新業務的2020年已經過去四年，新一輪的洗牌即將到來。

人民幣 業績 立訊精密

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