外國車廠結盟陸企搶市

今年北京車展上，包括福斯、豐田等全球汽車製造商積極參展，路透引述業界高層表示，這些外國汽車製造商正在積極尋找大陸合作夥伴並宣布新的合作關係，希望趕上正在全球市場崛起的大陸電動車製造商。

作為今年大陸國內首個國際頂級車展，北京車展從4月25日至5月4日舉辦，全球首發車達117輛，新能源車型278個，來自13個國家和地區約500家零組件企業及科技公司展出創新成果，吸引著眾多車迷目光。其中最活躍的是歐洲和日本汽車製造商。太平洋汽車網報導，在2024北京車展大眾（福斯）之夜上，小鵬汽車CEO何小鵬以合作夥伴身分登場，雙方並宣布即將推出福斯汽車與小鵬汽車合作後的首款車型。

北京商報報導，豐田汽車宣布將與大陸遊戲和社群媒體巨頭騰訊控股成為戰略聯盟，在人工智慧、雲計算和大數據領域展開合作。

環球網報導，雷諾公司的一位高管表示，他們已與大陸電動汽車製造商理想汽車及新晉汽車製造商小米進行了深入的對話，以探索電動汽車和智慧汽車技術的合作可能性。日產汽車則宣布，將與大陸科技公司百度，在人工智慧和智慧汽車研究方面進行合作。

與此同時，外國汽車製造商也在加強與大陸科技企業的聯繫。日產首席執行官內田誠參觀了多個展位，其中包括正在崛起成為主要汽車供應商的大陸科技巨頭華為的展位。此外，與去年相比，歐洲汽車製造商今年派出了更多高級管理人員參觀相關供應商的展位。總部位於上海的光學雷達供應商禾賽科技銷售副總裁表示，這些外國汽車製造商正在積極尋找合作夥伴，以縮小與大陸本土電動汽車製造商的差距。

儘管外國品牌自20世紀90年代以來，一直在大陸汽車行業中占據主導地位，但根據中國汽車工業協會的數據，去年外國品牌在大陸乘用車市場的總體市占已大幅下降。