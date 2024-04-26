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外資進場 陸港股雙雙開高走高放量上漲

中央社／ 台北26日電

中國大陸A股與香港股市今天雙雙開高走高，放量上漲。A股滬深兩市成交額突破人民幣1兆元，代表外資的北向資金淨買入創新高；港股連續5個交易日上漲逾1500點，今天一度超越「牛熊線」。

綜合新浪財經等陸媒報導，A股今天反彈走高，三大指數齊揚。下午收盤，滬指放量上漲1.17%，收在3088.64點，創2023年10月以來新高；深成指報9463.91點，漲2.15%；創業板指報1823.74點，大漲3.34%。

滬深兩市今天合計成交人民幣1兆864億元（約新台幣4.89兆元），較前一交易日放量3122億元。北向資金今天淨買入224.49億元，創陸港通開通以來新高，其中，滬股通淨買入113.23億元，深股通淨買入111.26億元。

今天滬深兩市上漲3931家，證券等金融股集體暴漲，量子科技概念股也大漲。不過下跌家數逾4000家，顯示績優與權重股走強，小型與業績不佳股偏弱。

港股三大指數今天也開高全面上漲。恆生指數收盤上漲2.12%，報17651.15點；恒生科技指數收3718.27點，大漲4.61%；國企指數也上漲2.44%，成交量增至港幣1572億元（約新台幣6540億元）。港股已經連續5個交易日收紅。

香港經濟日報指出，港股5個交易日漲逾1500點，今天一度超越17758點，重上俗稱「牛熊線」的250天線（17717點），本週是過去1年多以來最強的漲勢。

報導稱，港股中長線仍具兩大基本面的支持，包括中國大陸經濟復甦以及港股估值仍處低點，預期今年往後仍具較大的向上修復空間。

恆生指數 港股

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