雷軍向比亞迪董座展示小米SU7 力邀合作「搞生態」

北京車展本月25日起登場，是疫情後首次復辦，眾多大陸車企同場較勁。不過比亞迪董事長王傳福26日前往近期首發新車的小米汽車展位上，與小米汽車董事長雷軍同場互動，展現和睦氛圍。雷軍更當場建言王傳福一起「搞生態」，並稱造車新勢力的「蔚小理」都已表達意願。

綜合陸媒報導，比亞迪汽車在官方微博發文稱，王傳福一行26日上午「專程」來到小米汽車展位參觀，由雷軍親自接待並介紹小米SU7的細節。雷軍指著車子對王傳福說：「很帥！很帥！」

雷軍在現場向王傳福介紹時還說：「我的車防曬做的很好，用了三層鍍銀，旁邊也可以收納太陽傘，而且自帶排水槽設計，我們做了大量的調研，發現女車主最在乎的就是防曬，我們的車身全車做了防曬，能夠隔熱隔紫外線99.9%」，強調初期研發理念就是要讓女車主喜愛。

雷軍也提到，想要把車上的東西盡量減少，盡量用配件的方式來解決，彈性會好很多。包含許多其它的地方也可以掛iPad、掛小米平台，掛桌板、掛衣架，看能不能把接口統一，互相可以用配件。王傳福回應指，這需要組織起來。

雷軍又說，「要不你（指王傳福）牽頭組織一下呢？」並表示自己前一天和造車新勢力「蔚小理」的創辦人都談過，「他們都挺願意的」，希望找方式將車子的「生態統一」。雷軍說，「如果能統一，可玩度就高多了，買了一輛車就等於買了一個房子，可以裝修，喜歡什麼就安裝什麼。」

雷軍還向王傳福表示，「我覺得我們還應該再商量一下有沒有更深入的合作可能，我們的手機和比亞迪已經合作了十多年了，在汽車領域也有一些合作，但我希望我們能合作的更多。」

雷軍也提到，美國電動車大廠特斯拉「真的是很厲害的標竿」，特斯拉的主要技術賽道，小米全部要跟蹤學習。