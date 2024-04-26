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雷軍向比亞迪董座展示小米SU7 力邀合作「搞生態」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日上午前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待。（取自比亞迪汽車官方微博）
北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日上午前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待。（取自比亞迪汽車官方微博）

北京車展本月25日起登場，是疫情後首次復辦，眾多大陸車企同場較勁。不過比亞迪董事長王傳福26日前往近期首發新車的小米汽車展位上，與小米汽車董事長雷軍同場互動，展現和睦氛圍。雷軍更當場建言王傳福一起「搞生態」，並稱造車新勢力的「蔚小理」都已表達意願。

綜合陸媒報導，比亞迪汽車在官方微博發文稱，王傳福一行26日上午「專程」來到小米汽車展位參觀，由雷軍親自接待並介紹小米SU7的細節。雷軍指著車子對王傳福說：「很帥！很帥！」

雷軍在現場向王傳福介紹時還說：「我的車防曬做的很好，用了三層鍍銀，旁邊也可以收納太陽傘，而且自帶排水槽設計，我們做了大量的調研，發現女車主最在乎的就是防曬，我們的車身全車做了防曬，能夠隔熱隔紫外線99.9%」，強調初期研發理念就是要讓女車主喜愛。

雷軍也提到，想要把車上的東西盡量減少，盡量用配件的方式來解決，彈性會好很多。包含許多其它的地方也可以掛iPad、掛小米平台，掛桌板、掛衣架，看能不能把接口統一，互相可以用配件。王傳福回應指，這需要組織起來。

雷軍又說，「要不你（指王傳福）牽頭組織一下呢？」並表示自己前一天和造車新勢力「蔚小理」的創辦人都談過，「他們都挺願意的」，希望找方式將車子的「生態統一」。雷軍說，「如果能統一，可玩度就高多了，買了一輛車就等於買了一個房子，可以裝修，喜歡什麼就安裝什麼。」

雷軍還向王傳福表示，「我覺得我們還應該再商量一下有沒有更深入的合作可能，我們的手機和比亞迪已經合作了十多年了，在汽車領域也有一些合作，但我希望我們能合作的更多。」

雷軍也提到，美國電動車大廠特斯拉「真的是很厲害的標竿」，特斯拉的主要技術賽道，小米全部要跟蹤學習。

在今天王傳福到小米展台的前一天25日，雷軍已先現身比亞迪的展台，與王傳福握手交流。雷軍當時表示，十幾年來，比亞迪都是小米手機非常重要的合作夥伴，現在小米汽車也是。現場，雷軍還體驗了比亞迪旗下的方程式豹汽車，並大讚：「一看名字就很霸氣，一定是爆款！ 」

北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日上午前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待並介紹車子細節。（取自比亞迪汽車官方微博）
北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日上午前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待並介紹車子細節。（取自比亞迪汽車官方微博）

小米汽車 車展 防曬

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