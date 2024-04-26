傅崐萁率藍委訪陸行程曝光 27日參觀小米汽車與自駕區

立法院國民黨團總召傅崐萁26日晚間將率領部分國民黨立委抵達北京，展開三天訪問，而相關行程直到26日上午才曝光，傅崐萁一行將於27日上午參訪小米汽車與自動駕駛示範區。

大陸國台辦26日上午通知駐北京的台灣媒體，傅崐萁一行將於27日上午到訪北京市通州區的小米汽車工廠，隨後前往北京市大興區的「高級別自動駕駛示範區創新運營中心」。國台辦此次仍要求境內外媒體按照分組方式採訪。

此前國台辦已經於25日晚間要求駐點北京的台媒提供採訪設備清單，由此可以推估，與陸方官員會見的場所應該會有相當的層級，不過這次迄未要求媒體進行核酸篩檢。據了解，過往立委有多次組團訪問北京的紀錄，大陸方面曾經分別在國台辦、釣魚台國賓館等地舉行會見。

而目前大陸官方尚未通知下午、晚上的相關行程，根據傅崐萁26日早上接受廣播專訪的說法，傅崐萁預告「重頭戲是周六」。

至於此次訪陸預計見到誰，將是什麼層級，傅崐萁並未直接透露，僅表示兩岸交流需要堆疊、高度善意，這趟是破冰之旅、和平之旅，希望降低緊張氛圍，陸客、團客、自由行走進台灣，人民有來有往。他願意為台灣人民鋪路，當鋪完路後，民進黨用對立方式就不是靠在野黨善意能來完成。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日已表示，歡迎傅崐萁到訪，「我們願意秉持兩岸一家親的理念，尊重、關愛造福台灣同胞，與島內有關方面共同努力，為台灣同胞特別是基層的民眾謀利造福」。