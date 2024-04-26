產能過剩 中國太陽能企業中來股份營收腰斬

因產能整體過剩，中國太陽能企業中來股份近期公布第一季財報顯示，營收年減52.43%，業績更重摔268%。分析說，中國太陽能產業近兩年進入淘汰期，無法掌握核心技術的業者將出局。

陸媒華夏時報今天報導，中來股份主要生產太陽能背板主材產業鏈所需的電池片、組件、電站，以及輔材產業鏈所需的零組件。太陽能背板位於太陽能電池板的背面，以保護和支撐電池片。

據中來24日公布的年報和一季報，營收人民幣12億8800萬元（下同，約新台幣57億9100萬元），比去年同期減少14億2000萬元，減幅52.43%，業績更驟降268%。

中來未回應華夏時報有關業績下挫的採訪，但弘陽太陽能創始人劉繼茂分析，中來主要生產太陽能應用系統、組件和背板，去年營收雖創歷史新高，「但由於行業產能嚴重過剩，2024年以消耗庫存為主，因此一季度業績下降」。

劉繼茂說，「光伏（太陽能光電）行業整體平穩發展，但由於產能過剩嚴重，近兩年會進入一個淘汰期，沒有掌握行業核心技術的企業將會出局」。

不只中來的營運受產能過剩拖累，另據華夏時報今年初的報導，越來越多中國太陽能業界廠商的光電專案被迫延期，而延期潮之後會不會大量「爛尾」引發關注。

中國有色金屬工業協會矽業專家組副主任呂錦標分析，「這主要是受『產能整體過剩』的影響，此前大家對市場需求預期太高了，都在拚盡全力擴產搶份額，導致如今『狼多肉少』，市場不夠分了」。

此外，中國產能過剩危及全球公平競爭引發各國關注。美國財政部長葉倫近期訪中前曾表示，產能過剩也對「中國企業和產業構成挑戰」，解決產能過剩以及採取更廣泛的市場化改革，符合中國利益。

她說，中國的市場改革讓數億人擺脫了貧困，現在中國也仍有透過改革實現重大獲益的潛力。