兩岸創新交流會 菏澤登場

海峽兩岸創新發展合作交流大會日前於山東菏澤舉行，圍繞荷台兩地產業進行專題推介與交流；現場集中簽約項目4個，總投資5.1億元，涉及農業科技、食品加工等領域。海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢，全國台企聯常務副會長李泓蘭、張新政，常務副監事長王克璋，中華兩岸貿易協會總會長曾梧炫，全省16市台協會長等80餘名協會會長、知名台商、專家學者參加活動。

會上，菏澤市委書記張倫表示，菏澤位於魯蘇豫皖四省交界，歷史悠久、資源豐富，隨著一系列重大基礎設施的不斷完善，區位優勢、交通優勢越發明顯。特別是，近年來，菏澤持續加大優化營商環境力度，吸引了眾多企業來菏投資興業。「各位嘉賓是各行各業的優秀代表，希望在菏澤多走一走、看一看，進一步加深對菏澤的了解，積極尋找更多合作契機。」

「菏澤有豐富的資源，完善的工業基礎，是個宜居、宜遊、宜業的城市。」海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢表示，菏台之間的產業有非常寬廣的合作前景，海峽兩岸經貿文化交流協會將搭建好菏台之間的合作平台，為兩地交流融合、台商創新發展貢獻力量。

活動期間，舉辦了菏澤市重點產業、魯西新區生物醫藥、定陶區農副產品加工、曹縣漢服電商產業等5場專題推介；共同為菏台農業產業發展合作基地揭牌，全國台企聯常務副會長張新政、菏澤台協會長李佳玲共同為菏澤台商台青之家揭牌。

會後，台商代表前往菏澤現代醫藥港、定陶區農副產品加工（台資）示範園、定陶區文化中心、菏澤嘉宏脫水食品有限公司、定陶區兩夾弦非遺保護傳承中心、定陶汽車小鎮、曹縣大集鎮淘寶產業園、e裳小鎮·曹縣數字經濟產業園等企業或園區參觀。

台商企業家們紛紛表示，菏澤擁有特色的農業、製造業、服務業，以及悠久的歷史與厚重的文化底蘊，菏台兩地攜手合作，互利共贏，在菏澤經濟社會高質量發展中貢獻台商力量。