陸智慧機市占 榮耀華為稱冠

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

國際數據公司（IDC） 昨（25）日發布最新手機季度追蹤報告，2024年第1季大陸智慧手機市場出貨量約6,926萬支，年增6.5%。其中，榮耀、華為並列第一，市占率約17%；蘋果則從去年第4季第一（市占率20%）跌至今年第1季第三，市占率掉到15.6%。

IDC分析，與全球市場情況類似，大陸智慧手機市場延續2023年底反彈走勢，同時，得益於榮耀和華為等廠商良好表現，推動整體Android系統市場增長9.3%，但是iOS市場依然面臨較大競爭壓力，年減6.6%。

同時，AI大模型落地使用及折疊手機暢銷，依然是Android系統手機在高端市場與iOS形成差異化競爭關鍵。而春節返鄉人口的集中購機需求幫助中低階市場增長更為明顯。

榮耀第1季在大陸市占17.1%位居第一，與去年同期16.1％相比增長1個百分點。IDC認為，榮耀緊抓用戶使用痛點，打造各價格段爆款產品。其中得益於AI功能的增加以及影像螢幕等全方位的升級。

華為自去年8月底回歸手機市場後快速成長，今年第1季市占已達17%，與去年同期8.6%相比，增加8.4個百分點，手機出貨量增幅更達到驚人的110%。

智慧手機 榮耀

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