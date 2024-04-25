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蘋果祭促銷仍跌6.6% 華為、榮耀並列陸首季手機銷量龍頭

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為、榮耀並列大陸首季手機銷量第一。圖／路透
華為、榮耀並列大陸首季手機銷量第一。圖／路透

國際數據公司（IDC）25日發表最新數據顯示，2024年第1季，大陸智慧手機市場出貨量約6,926萬支，年增6.5%。IDC認為，市場需求的持續恢復幫助中國智慧手機市場延續去年底的反彈勢頭，且市場表現高於預期。

IDC認為，得益於榮耀華為等廠商的良好市場表現，推動了整體安卓市場成長9.3%。但是蘋果iOS市場依然面臨較大的競爭壓力，年降6.6%。

具體排名方面，榮耀第1季在中國市占率17.1%，年增13.2%，位居第一。華為自去年8月底回歸以後快速恢復，同比增幅超過100%，市占率17.0%，與榮耀並列第一。

此外，OPPO 以15.7%的市占率繼續位居市場前三。蘋果第1季並列國內市場第三位，出貨量年降6.6%。vivo第五，市占率14.6%。

IDC中國副總裁王吉平表示，第1度全球手機市場增長7.8%，出貨量在2.9億支左右，第1季PC市場增長1.5%左右，這都顯示全球的終端市場大方向已經進入了回暖狀態，未來幾年會有一定增長，但增速有限，很難有一個雙位數增長或者更高程度的增長。

王吉平表示，中國手機廠商在全球市場的表現是可圈可點的，榮耀在海外高速增長，小米和傳音也都是30%的增長。未來全球的價格將兩極化，一方面是人口老齡化中產階級保持很強購買力，另外一方面就是小米、傳音這類價格策略在驅動中低端市場增長，中國市場整體曲線趨勢與全球基本吻合，中國市場在摺疊機、AI技術上驅動下也保持了平穩的增長。

對於榮耀的表現，王吉平認為，榮耀在高端市場過去一段時間取得穩定進展，尤其在600美元以上，榮耀佔據近10%的市場。此外，榮耀領先行業佈局AI手機，榮耀的端側AI大模型和整體AI架構得到了用戶認同。此外，榮耀的摺疊機追求橫折的超輕薄也有一定的市場表現，成為了第一季度登頂中國市場第一的關鍵增長引擎。

對於華為市占的強勢上升，IDC認為，華為Mate 60系列繼續供不應求，nova 12系列佔據華為全季度出貨量的三分之一。但是供應問題依然是限制華為出貨量更進一步的關鍵因素。下個季度隨著華為P系列全面升級為Huawei Pura，有望幫助華為出貨量繼續快速提升。

榮耀和華為第1季的良好表現均得益於摺疊機的助力。IDC的資料顯示：2024年第1季，中國折疊屏手機市場延續快速增長趨勢，出貨量達到186萬支，年增83%。

2024年第1季，華為Mate X5和新品Pocket 2幫助華為穩居該市場第一，達44.1%；在搭載平臺級AI的榮耀Magic V2以及其他折疊屏家族產品的推動下，去年以來，榮耀折疊屏手機市占年增最高達到675.4%。

今年以來iPhone在中國市場承受到不少壓力，儘管有一些促銷，但銷量提振有限。IDC的資料顯示iPhone今年第1季出貨量下降6.6%。IDC認為，雖然不斷進行調價促銷，且iPhone 15 Pro Max在春節期間為最暢銷的機型，但是蘋果面臨競品的挑戰和壓力日益增大，亟需從軟硬體全方位升級創新來吸引消費者。

市占率 榮耀 華為 蘋果

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