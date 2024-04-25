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新能源車崛起 上海燃油車牌照拍賣人數「連跌19個月」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸官方力推新能源車，連帶影響上海滬牌拍賣市場。圖／中新社
大陸官方力推新能源車，連帶影響上海滬牌拍賣市場。圖／中新社

上海澎湃新聞報導，滬牌（燃油車牌照）拍賣人數從2022年10月起逐月下跌，至今已經19個月連跌。隨著新能源車普及、免費綠牌政策持續推動，不少人的購車需求從傳統燃油車轉向新能源車，減少了對傳統滬牌的需求。

滬牌是指上海市交通委員會發放的燃油車牌照，想在上海擁有一輛汽車，必須先取得滬牌。上海市為遏制交通擁堵，非營業性滬牌一般需要透過每月一次的拍賣來獲得，民眾往往需要經歷抽籤和高額競價等繁瑣手續。

據澎湃新聞報導，滬牌個人額度今年4月20日拍賣結果顯示，拍賣總數8,515輛，4月實際參加拍賣人數4萬5,071人，中標率為18.9%。相比滬牌拍賣熱潮的2016年5月，滬牌參拍人數一度達到27萬7,889人，中標率僅4%。

與燃油車相對應的，是各方為支持新能源車發展所給予的政策支持。2016年12月起，大陸公安部在上海、南京、無錫、濟南、深圳5座城市率先試點啟用新能源汽車專用號牌；上海的免費綠牌政策，則是對個人用戶和單位用戶購買新能源汽車給予免費專用牌照額度支持。

根據上海市經濟信息中心汽車產業研究室《2023年12月上海汽車市場上牌情況及上海市場消費特點》報告，截至2023年12月，上海市新能源車總量超128.7萬輛，佔比超汽車總量的1/5。另據央視網報導，4月上半月，大陸新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。

上海市人大代表潘書鴻長期關注滬牌競拍。他告訴澎湃新聞記者，新能源車衝擊傳統燃油車市場，是競拍人數下降的主因，「老百姓對燃油車的需求明顯下降，滬牌漸漸喪失稀缺性，現在不再像以前那樣『一牌難求』。」

澎湃新聞指出，近兩年油價上漲，也讓更多人轉而買新能源車，許多新能源車主都提到，純電車比燃油車更經濟實惠，同時也因為獲得一張免費綠牌，而省去了拍牌的步驟。

上海

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