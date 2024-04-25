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上海辦公室空置率近20年新高「供過於求」 台商降租有感讚划算

中央社／ 上海25日電
上海當前辦公室空置率是近20年來的新高，租金也持續下滑。記者林宸誼／攝影
上海當前辦公室空置率是近20年來的新高，租金也持續下滑。記者林宸誼／攝影

今年第一季上海辦公場所新增供應大幅增加，加上經濟復甦有限，當前辦公室空置率是近20年來的新高，租金也持續下滑。數據顯示，多數中國大城市的辦公室空置率已經超過20%。

新京報與財經媒體「金融界」報導，市場機構世邦魏理仕16日發布報告，第一季，上海辦公樓市場共錄得4項新增供應，共計26.7萬平方公尺，季增27.5%，主要分布在虹橋、花木、真如和五角場等周邊區域。辦公樓市場供過於求態勢延續，新項目去庫存表現仍顯不足。

受供應持續增加和需求走弱的影響，上海辦公室空置率進一步提高，首季年增2.9個百分點至20.9%，為近20年來空置率新高。核心商務區空置率季增0.6個百分點至12.3%。

租金方面，上海甲級辦公樓租金報價季減0.7%至每月每平方公尺人民幣266元（約新台幣1170元），有效租金（扣除優惠後的實際租金）季減1.5%至每月每平方公尺197元。

一名台商告訴中央社記者，COVID-19疫情前後明顯感受到上海商用地產租金的差異。他的辦公室位在青埔，屬於官方規畫的「大虹橋」區域，該建案約有1000間辦公室，跟疫情前相比，租金最多降了近4成，租客則少了約6成。他租的辦公空間月租人民幣6300元（約新台幣2萬7720元），原價則是1萬元，他認為相當划算。

如果經濟情況沒有進一步改善，可以預期上海的辦公室平均租金還會進一步下跌。根據世邦魏理仕，未來6個月，上海優質辦公樓預計還約有96萬平方公尺的新增供應，是同期歷史最高水準。

財新網報導，當前絕大多數城市的辦公樓市場均處於供過於求的局面。市場上一般認為「20%空置率」已是城市辦公樓過剩的「紅線」。

綜合各市場機構數據，截至目前，除廣州以外，北京、上海和深圳3個一線城市的辦公樓空置率都已超過20%，二線城市的辦公樓空置率則普遍超過20%，而包括青島等在內的部分三線城市辦公樓空置率甚至已近40%。

上海

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