中國汽車工業轉型考驗大 專家：價格戰剛開始

中國汽車工業轉型面臨重大考驗，除傳統汽油車廠大量倒閉，電動車價格大戰才剛剛拉開帷幕，專家認為，電動車激烈競爭可能會持續2至3年才會穩定，屆時只有少數車企能存活。

紐約時報中文網今天報導，中國西部最大城市重慶的郊區曾有一家中國企業和韓國汽車巨頭現代汽車的合資企業，工廠於2017年投產，配備了生產汽油汽車的機器人和其他設備，但去年年底現代出售園區，目前園區內的荒草已經及膝。

紐時指出，中國的100多家工廠每年能生產近4000萬輛內燃機汽車。這大約是中國人想購買數量的兩倍，隨著電動汽車越來越受歡迎，內燃機汽車的銷量正在迅速下降。

今年3月，在中國35個最大城市中，電動汽車和油電混合動力汽車的總銷量首次超過了汽油車。數十家以汽油為動力的汽車工廠要麼勉強運轉，要麼已經停產。

紐時表示，中國的汽車工業向電動汽車轉型，預計這一轉型將持續數年，最終會讓許多傳統內燃機汽車工廠倒閉。而電動汽車銷量也存在警訊，因自去年夏天以來，隨著中國消費者因房地產市場危機而減少支出，增速已減半。

而華爾街日報中文網今天報導，中國電動汽車在面臨銷售放緩，後起之秀加劇市場競爭壓力下，自2023年以來，中國電動汽車製造廠商們一直在大規模降價。

今年4月，隨著特斯拉（Tesla）、理想汽車和其他中國車企開啟新一輪史無前例的降價，中國市場上持續多月的電動汽車價格戰又延續下去，且分析認為，電動汽車價格大戰才剛剛拉開帷幕。

建銀國際分析師曲克表示，鑒於目前市場供過於求且中國消費者不太願意大舉支出，預計一直到今年第三季，競爭會更加激烈。

電動車價格一路下降可能的一個結果是，受歡迎程度將繼續上升，但另一個可能的結果是，規模最小的車企面臨更大的倒閉風險。

野村證券分析師應重熙（Joel Ying）認為，在中國目前的競爭形勢可能會持續2到3年，然後市場才會進入一個新的穩定階段，屆時市場上的競爭者數量可能大大減少，只剩下少部分存活下來的車企。

應重熙提到，「對於市場上那些熱門公司，我認為無論如何，它們都會找到出路，」，但對於那些規模小、未上市、產量有限的公司來說，「它們將面臨更多的挑戰。

晨星（Morningstar）股票分析師Vincent Sun說，一些虧損的企業很可能會繼續燒錢，因此融資能力對於生存而言非常重要。