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京東方、TCL加碼投資越南

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

面對外貿環境的不確定，大陸企業對越南的投資熱持續升溫，尤其在顯示行業領域更是加速合作。近日，全球LCD面板龍頭京東方（BOE）越南智慧終端二期專案正式開工，總投資人民幣20.2億元。同時，布局越南逾25年的大陸知名液晶面板供應大廠TCL電子，其在越南新增投資的電視與顯示器整機製造基地計畫將在4月底投產。

第一財經指出，由於7.5%的關稅差異，過去五年，大陸輸美彩電數量大幅下降，從2019年1月的61%市占降至2023年11月的27%。而越南向美出口電視數量上升，從2019年1月的0%升至2023年11月的17%。同時，大陸出口越南的面板和模組增加。

京東方（視訊）有限公司二期專案本月18日在越南富美市正式開工，這也是京東方首個海外自主投建的智慧工廠。京東方稱，越南是京東方海外布局的戰略要地，未來將憑藉越南二期專案強化其全球布局和服務。最新戰略還指，京東方要透過從大陸到越南、墨西哥的全球智造，為客戶提供全球化的智慧、低碳顯示終端產品。

而TCL電子，自1999年起，已在越南布局逾25年，期間陸續在平陽省、廣寧省建成電視智慧製造基地，而2023年在越南新增投資的電視與顯示器整機製造基地計畫將在4月底投產。此外，目前包括茂佳、惠科、兆馳等多家陸企均已在越南設點。

大陸海關總署的數據顯示，今年首季，大陸顯示模組向越南出口額達16.5億美元，年增25.3%；出口量達5,503萬片，年增15.6%；其中液晶模組出口額占比過半，還有OLED模組等。

TCL 和服 越南

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