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廣交會二期主打家居 吸近萬企業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
本屆廣交會二期以品質家居為主題，參展企業達9820家。（中新社）
本屆廣交會二期以品質家居為主題，參展企業達9820家。（中新社）

第135屆廣交會二期23日在廣州琶洲展館開幕，以品質家居為主題，設立家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具等3大板塊共15展區，展覽面積51.5萬平方公尺，實體參展企業9820家。

中新社報導，走進日用陶瓷展區可見，中國大陸參展企業帶來大批精美餐盤、杯子、碗碟等陶瓷產品，吸引眾多境外採購商諮詢洽談。

斯達高瓷藝發展（深圳）有限公司展出了國瓷「春滿園」系列、英式下午茶「愛麗絲」系列、玫瑰系列等2000多件展品。該公司董事總經理王歡暢表示，參加廣交會有助於公司把握行業發展趨勢，進而在產品創新上持續突破。

進入園林用品展區，仿佛置身於大花園中。從人造草坪到仿真植物花卉，從園林工具用具到園林噴泉流水裝飾品，各類園林相關產品琳瑯滿目。中國食品土畜進出口商會有關負責人介紹，本屆廣交會二期園林用品展區參展企業共有667家，參展的品牌企業自主研發能力強，產品在綠色創新、低碳環保等方面特色突出。 　　

天津交易團相關負責人稱，本屆廣交會二期參展的天津企業有近160家，帶來上萬種產品。其中，天津利和進出口集團有限公司帶來了孔雀牌搪瓷、飛魚牌漁網線、梅花牌玻璃器皿等，品牌商品比率超過50%。

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