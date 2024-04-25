去年全球銷售電動車 逾半出自陸廠

法新社報導，國際能源總署23日發布報告稱，去年全球電動車銷量成長35%，達到創紀錄的1400萬輛，在全球汽車銷售占比增加4個百分點至18%。今年銷量預計將達1700萬輛，占比升至20%。國際能源總署稱，去年全球銷售的電動車超一半是中國大陸車廠製造，比亞迪等大陸車廠成為最大贏家。

俄羅斯衛星通訊社引述相關報導稱，國際能源總署在其2024全球電動車展望（Global EV Outlook 2024）報告中稱，去年全球銷售的電動車超過一半是中國大陸車廠製造，而中國製內燃機汽車在全球市場占比僅10%。中國大陸是去年全球最大汽車出口國，總共在海外出售約400萬輛，其中120萬輛是電動車。

報告指出，在持續成長的電動車市場，比亞迪等中國大陸車廠憑藉大規模製造能力及價格優勢，成為最大贏家。根據國際能源總署估算，在中國大陸銷售的電動車當中，已有60%售價低於內燃機汽車。但在世界其他地方，預計要等到2030年左右才能看到電動車售價和內燃機汽車相當。

國際能源總署預計，到2030年，中國大陸路上行駛車輛近三分之一是電動車，在美歐則僅超五分之一。

據報導，中國大陸電動車製造的蓬勃發展，為美國和歐洲車廠帶來壓力。大陸出口的電動車大多銷往歐洲和亞太地區。國際能源總署報告指出，由於大陸車廠開始大量出口，面臨愈來愈大壓力的歐洲和美國車廠正做出相應的企業策略調整，例如美國車廠福特和通用2月發布聲明，宣布合組團隊對抗大陸電動車廠，尤其是比亞迪。

報告稱，大陸不僅是電動車製造大國，也是全球最大購買國。大陸人去年購買的電動車占全球銷售量的60%，歐洲和美國則各僅占25%和10%。