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歐盟突襲搜查涉補貼陸企 陸商務部批違反正當程序原則

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟23日根據「外國補貼條例」（FSR），首次突襲搜查了一家陸企在歐辦公室，大陸商務部貿易救濟局負責人24日晚間透過聲明批評歐盟此舉「違反了正當程序原則」。（美聯社）
歐盟23日根據「外國補貼條例」（FSR），首次突襲搜查了一家陸企在歐辦公室，大陸商務部貿易救濟局負責人24日晚間透過聲明批評歐盟此舉「違反了正當程序原則」。（美聯社）

歐盟23日根據「外國補貼條例」（FSR），首次突襲搜查了一家大陸監控設備製造商在波蘭和荷蘭的辦公室。大陸商務部貿易救濟局負責人24日晚間透過聲明表示「嚴正關切和強烈反對」，批評歐盟此舉「違反了正當程序原則」，向所有在歐經營的外國企業傳遞出極為負面的訊號。

綜合外電報導，歐盟23日發布聲明指，其正在對一家在歐盟從事安全設備生產和銷售的公司進行突襲檢查，稱「有跡象表明」該被檢查公司可能接受了可能扭曲內部市場的外國補貼，並指有成員國國家競爭管理機構的同行陪同進行檢查，可是未進一步透露公司與所涉國家名稱。

歐盟中國商會隨後發布聲明，證實遭搜查的正是大陸企業，並對歐方未行通知突襲檢查在歐中企表示嚴正關切。聲明提到，監管人員控制了公司信息化設備和員工手機，檢查辦公室文件並要求獲取相關數據。

大陸商務部24日晚間透過貿易救濟局負責人「答記者問」方式表示，「中方注意到，歐委會於4月23日突襲在歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查」。

該負責人指出，這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜索，「中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿」。

該負責人強調，中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，「違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐營運信心」，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極為負面的訊號。

該負責人指，中方對歐方的行為「表示嚴正關切和強烈反對」，並批評歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是「以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為」。

該負責人說，中方敦促歐方立即停止並糾正錯誤做法，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。他強調，中方將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護大陸企業的正當權益。

大陸商務部 歐盟 波蘭

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