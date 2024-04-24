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商湯科技推出新版AI模型 股價暴漲一度暫停交易

中央社／ 台北24日電

中國商湯科技昨天推出「日日新 5.0」生成式AI大模型，宣稱綜合性能全面對標OpenAI的GPT-4 Turbo後，股價今天在港股鹹魚翻身，一度暴漲逾36%，盤中因此宣布暫停交易，並申請明天恢復交易。

綜合廣州日報、新浪財經等中國媒體報導，積弱已久的商湯股價今天在港股鹹魚翻身，開盤即大漲，一路拉升，一度暴漲逾36%。

商湯近中午發布短暫停牌公告，指商湯集團的B類股份於2024年4月24日上午11時15分起暫停買賣，以待發布可能構成內幕消息的公告。

截至暫停交易，「商湯-W」股價大漲逾31%，為港幣0.8元，最新市值為港幣267.75億元（約新台幣1114億元）。

港股下午收盤後，商湯在港交所公告稱，公司4月23日在上海臨港AIDC舉辦技術交流日活動，並推出6000億參數大模型（日日新5.0），在知識、數學、推理和代碼能力方面大幅提升，綜合性能全面對標GPT-4 Turbo。同時，公司推出行業大模型一體機版本及行動端側大模型SDK版本。公司已向聯交所申請B類股份於2024年4月25日上午9時起恢復買賣。

據報導，商湯昨天還在技術交流日公布3段由大模型生成的影片，宣稱在文本生成影片平台方面也取得了技術突破，未來，透過輸入一段文字或一個完整的描述，就可生成一段影片，而且人物的服飾、髮型、場景都可以根據預先設定，保持影片內容的連貫性和一致性。

2021年12月30日，當時剛遭美國制裁的商湯科技在港交所正式掛牌，發行價為3.5元。2022年1月31日來到最高點9.7元後，一路下探到昨天已跌掉9成，主因是業績不佳。

2023年，商湯營收人民幣34.05億元（約新台幣153.2億元），年減10.6%；虧損64.9億元，擴大6.6%。不過其生成式AI業務營收11.83億元，年增達200%，生成式AI營收比重也提升到34.8%。

報導稱，隨著商湯重點發展生成式AI，商湯的營收正逐漸減少對智慧城市等傳統AI業務的依賴。

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