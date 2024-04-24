工商銀行青海分行設「人民武裝部 」 陸金融機構首例

中國大陸全面加強國防建設，可說是「全民皆兵」。其中，中國工商銀行青海省分行「人民武裝部」本月19日舉行揭牌儀式，為大陸全國金融機構的首例。大陸國有銀行人士透露，部分銀行的安保部門目前日常已會兼職地方民兵管理，有些銀行員工甚至會參與民兵訓練。

據青海省西寧市廣播電視台報導，在工商銀行青海省分行民眾武裝部揭牌儀式上，西寧警備區司令劉翔說，工銀青海省分行人民武裝部，是大陸全國金融機構的首個基層武裝部，扮演了示範引領角色。

工商銀行是大陸四大國有銀行之一，工行青海省分行行長博來說，近年，該分行透過參與保障項目、吸收退伍軍人就業等方式履行社會責任、參與支持國防建設，將持續做好國防動員、加強民兵基地建設和後備力量建設，為國防事業貢獻工行力量。

據指稱，自青海全省企業、高校、經濟技術開發區設立基層武裝部工作展開以來，西寧市有序推動基層武裝部設立籌建工作，其中，工行青海省分行是青海省內央企第一家獲批籌建人民武裝部的單位，將建設一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量，定期舉辦專業訓練。

陸媒財新網報導引述大陸大型國有銀行人士透露，大陸部分銀行的安全保衛部門日常會兼職地方民兵管理，有些銀行員工會參與民兵訓練。

此前，隨中共二十大提出「完善國防動員體制」，大陸各省紛紛掛牌成立國防動員辦公室，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以「加強國防動員和後備力量建設」。本月初，福建省還在漳州成立首支「國防動員專業保障隊伍」。

此外，大陸國有企業，學校近年來也紛紛設立「人民武裝部」，在校內、企業內進行國防教育活動等工作，例如上海城投集團、武漢農業集團等。

大陸國防部發言人吳謙去年10月曾在記者會上指出，民兵制度是中國大陸一項傳統的基本軍事制度，國營企業人民武裝部是國防體制的組成部分， 近年來，國營企業人民武裝部在加強國防動員和後備力量建設，展開全民國防教育、強化全民國防意識，支援地方搶險救災、疫情防控，促進經濟社會發展中發揮了重要作用，作出了積極貢獻 。