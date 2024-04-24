快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工商銀行青海分行設「人民武裝部 」 陸金融機構首例

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國工商銀行青海省分行人民武裝部本月19日正式成立。（圖／取自中國農村雜誌社微信公眾號）
中國工商銀行青海省分行人民武裝部本月19日正式成立。（圖／取自中國農村雜誌社微信公眾號）

中國大陸全面加強國防建設，可說是「全民皆兵」。其中，中國工商銀行青海省分行「人民武裝部」本月19日舉行揭牌儀式，為大陸全國金融機構的首例。大陸國有銀行人士透露，部分銀行的安保部門目前日常已會兼職地方民兵管理，有些銀行員工甚至會參與民兵訓練。

據青海省西寧市廣播電視台報導，在工商銀行青海省分行民眾武裝部揭牌儀式上，西寧警備區司令劉翔說，工銀青海省分行人民武裝部，是大陸全國金融機構的首個基層武裝部，扮演了示範引領角色。

工商銀行是大陸四大國有銀行之一，工行青海省分行行長博來說，近年，該分行透過參與保障項目、吸收退伍軍人就業等方式履行社會責任、參與支持國防建設，將持續做好國防動員、加強民兵基地建設和後備力量建設，為國防事業貢獻工行力量。

據指稱，自青海全省企業、高校、經濟技術開發區設立基層武裝部工作展開以來，西寧市有序推動基層武裝部設立籌建工作，其中，工行青海省分行是青海省內央企第一家獲批籌建人民武裝部的單位，將建設一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量，定期舉辦專業訓練。

陸媒財新網報導引述大陸大型國有銀行人士透露，大陸部分銀行的安全保衛部門日常會兼職地方民兵管理，有些銀行員工會參與民兵訓練。

此前，隨中共二十大提出「完善國防動員體制」，大陸各省紛紛掛牌成立國防動員辦公室，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以「加強國防動員和後備力量建設」。本月初，福建省還在漳州成立首支「國防動員專業保障隊伍」。

此外，大陸國有企業，學校近年來也紛紛設立「人民武裝部」，在校內、企業內進行國防教育活動等工作，例如上海城投集團、武漢農業集團等。

大陸國防部發言人吳謙去年10月曾在記者會上指出，民兵制度是中國大陸一項傳統的基本軍事制度，國營企業人民武裝部是國防體制的組成部分， 近年來，國營企業人民武裝部在加強國防動員和後備力量建設，展開全民國防教育、強化全民國防意識，支援地方搶險救災、疫情防控，促進經濟社會發展中發揮了重要作用，作出了積極貢獻 。

行人

延伸閱讀

陸海空軍懲罰法修正延後 先辦公聽會再審查

「公開的秘密」！美國會報告揭數據：美軍去年派41名軍事人員駐台

波蘭、羅馬尼亞上門洽購 南韓拚第4大武器出口國

漢翔 全年營收拚攀峰

相關新聞

工商銀行青海分行設「人民武裝部 」 陸金融機構首例

中國大陸全面加強國防建設，可說是「全民皆兵」。其中，中國工商銀行青海省分行「人民武裝部」本月19日舉行揭牌儀式，為大陸全...

上海國際橡膠展規模創新高 台灣廠商組團參展

備受國際矚目的「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」23日拉開帷幕，連續四天至26日在國家會展中心（上海）舉行，為...

秒變性感凸出身材...Pura 70一鍵消除衣服 華為：後續會優化

華為Pura 70系列手機18日開售，各門店出現長長搶購人龍，官網更在1分鐘內被秒光。不過這款AI功能的人氣手機，被發現...

房地產低迷拖累 中國Q1土地財政收入年減6.7%

中國房地產市場低迷拖累土地財政收入。中國財政部統計數據顯示，第1季地方政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入為人民幣8...

甫宣布將於陸售Vision Pro 分析師：已下調出貨預期量

隨蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）3月訪華，承諾會讓頭戴式電子裝置產品Vision Pro在今年年內於中國市場...

稱外國間諜「無孔不入」 美商會：大陸對國安極度重視拖累商業

中國美國商會（The American Chamber of Commerce in China）23日發布一份報告稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。