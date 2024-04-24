中國再駁產能過剩：全球新能源產能嚴重短缺

美國國務卿布林肯今天飛抵中國訪問前，中國外交部再批西方國家炒作中方「產能過剩」毫無道理，稱當今世界面臨的關鍵問題不是新能源「產能過剩」，而是「嚴重短缺」；中國電動汽車的出口量占比遠低於德、日等國。

據環球網報導，中國外交部24日下午舉行例行記者會，有記者提問：近日七大工業國集團（G7）外長會議發表聯合聲明，稱中國「非市場政策和做法導致產能過剩」，美方表示布林肯（Antony Blinken）訪中期間將就「產能過剩」向中方表達關切。中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌表示，近期一些西方國家頻頻指責中國「產能過剩」，這種炒作毫無道理，中方堅決反對。

他說，中國的新能源產業產能是推動綠色發展急需的先進產能，而不是過剩產能。根據國際能源署的測算，要實現碳中和的目標，全球新能源汽車銷售量到2030年需要達到約4500萬輛，是2022年的4.5倍，太陽能裝機需求量也大幅增長。

汪文斌稱，當今世界面臨的關鍵問題不是新能源「產能過剩」，而是嚴重短缺。中國的綠色技術、綠色產品，特別是新能源產業的發展，因應了各國緩解能源危機，應對氣候變化的需要，將為全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。

他並稱，中國新能源產業快速發展，符合經濟規律和市場原則，而不是補貼的結果。中國新能源產品之所以具有較強的競爭力，主要是因為相關產業布局較早，透過長期研發投入形成了領先的技術優勢，同時依託國內強大的產業配套能力，超大規模市場，豐富的人力資源等，形成了綜合性的競爭優勢。

汪文斌還稱，給中國新能源產業扣上「產能過剩」的帽子，是保護主義的表現。彭博社的分析顯示，在電動汽車領域，中國絕大多數排名靠前的汽車出口商產能利用率處於國際公認的正常水準。中國電動汽車出口量占總產量的比例遠低於德國、日本、韓國等主要汽車生產國，出口的價格也符合市場規律，根本不存在傾銷問題。

汪文斌最後稱，所謂中國「產能過剩」論，只是為保護主義提供藉口，限制中國電動汽車等新能源產品的出口，只會造成多輸的局面。世界並不需要中國減少產出，而是需要更多的資金和產品來加快能源轉型和消除貧困。