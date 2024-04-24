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歐盟執委會突襲搜查一家安全設備中企在荷蘭、波蘭辦公室

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
比利時布魯塞爾歐盟執委會總部外的歐盟旗幟。（路透）
比利時布魯塞爾歐盟執委會總部外的歐盟旗幟。（路透）

根據香港《南華早報》消息，歐盟執委會4月23日突襲搜查了一家中國安全設備公司位於荷蘭波蘭的辦公室，調查其監控設備產品是否以國家補貼方式進入歐盟市場。歐盟正加大力度打擊中國的「不公平」競爭。

報導稱，為防止第三國補貼對歐盟市場造成不公平競爭，歐盟於2023年7月開始實施更全面的評估，針對中國公司啟動了4項調查。

歐盟執委會在聲明中說，正在對一家在歐盟從事生產和銷售安全設備的公司的經營場所進行突擊檢查。執委會未提供公司名稱及國籍等詳細信息，但指出有跡象顯示被調查公司可能接受了外國補貼，可能扭曲內部市場。

《南華早報》引述消息人士的話說，23日上午，歐盟官員展開突擊行動，進入了一家從事製造監視設備的中國公司在荷蘭和波蘭子公司的辦公室，並檢查了公司資訊通訊系統以及員工電話。

位於布魯塞爾的歐盟中國商會對此次搜查表示「嚴重關切」，稱一家公司在波蘭與荷蘭的辦事處被突擊搜查，監管人員收繳了信息技術設備以及僱員手機，並要求獲得查看數據的權限。中國商會稱： 「突襲搜查以海外補貼的名義破壞了外國企業在歐盟內部的商業環境。」

路透社也報導稱，中國商會在一份聲明中表示：「歐盟的行為不僅向中國企業發出了有害訊號，而且向所有在歐盟開展業務的非歐盟企業發出了不利訊號。」它稱，「4月23日突然進行的突擊檢查，以外國補貼為幌子，破壞了外國企業在歐盟境內的商業環境。」

歐盟 波蘭 荷蘭

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