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華為推軟體新品牌「華為乾崑」 搶攻智慧汽車市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸科技公司華為24日發布智慧駕駛軟體新品牌「華為乾崑」。（圖／取自新浪財經）
大陸科技公司華為24日發布智慧駕駛軟體新品牌「華為乾崑」。（圖／取自新浪財經）

大陸科技公司華為24日發布智慧駕駛軟體新品牌「華為乾崑」，推出乾崑智駕、乾崑車控、乾崑車雲、鴻蒙座艙四個項目的10大新品，華為智能汽車解決方案事業部稱，預計採用華為乾崑的汽車將超過50萬輛，標誌2024年是智慧駕駛規模商用元年。

華為智能汽車解決方案事業部是華為面向智慧汽車領域的研發主體，將華為公司的技術延伸到智慧汽車產業，提供智慧汽車增量零組件。

10大新品包含新一代智慧車載資通訊、智慧汽車數位平台和雲服務3.0等，其中智慧駕駛系統「乾崑ADS 3.0」在自動駕駛汽車、全方位防碰撞、全場景停車等領域都升級進化。

華為智能汽車解決方案事業部執行長靳玉志表示，接下來將有7家車企會採用華為乾崑的產品，包括阿維塔、問界、北汽極狐、奇瑞等品牌的熱門車型，共推出7款車型。

據《中國發展網》報導，華為智慧汽車解決方案事業部2023年度報告顯示，自事業部成立以來，已累計投入超過人民幣300億元（合約新台幣1,350億元）研發，擁有7,000位研發成員，智慧汽車解決方案業務正處於高速增長期，智慧部件出貨量超過300萬套。

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