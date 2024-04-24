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商湯股價漲31.15%突暫停交易 旗下AI大模型對標GPT-4

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
商湯董事長徐立。（商湯集團官網）
商湯董事長徐立。（商湯集團官網）

就在前一日發布「日日新5.0」大模型，並號稱對標GPT-4Turbo後，投入生成式AI研發的商湯集團，24日股價開高走高，盤中最高觸及港幣0.83元，上午11時15分在港交所突然暫停交易。在暫停交易前，股價大漲31.15%。

商湯集團回應稱，「昨（24）日日日新大模型5.0發布會廣受好評，受到市場極大關注；依照上市規則及港交所建議，公司將進一步刊發相關公告，敬請關注。」

經濟通通訊社報導，商湯23日舉辦「商湯技術交流日」，發布大模型「日日新SenseNova5.0」版本。商湯董事長徐立表示，「日日新5.0」在知識、推理、數學、代碼場景，全面對標GPT-4 Turbo，即主流客觀評測上達到或超越GPT-4 Turbo。

自去年4月首次發布以來，商湯「日日新SenseNova」大模型體系已推出五個大版本。徐立指出，「日日新5.0」基於超過10TB tokens訓練，覆蓋大量合成數據，並採用混合專家架構，推理時上下文窗口可有效到達200K左右。

商湯表示，這是行業內首個「雲、端、邊」全線大模型產品矩陣，以滿足不同規模場景的應用需求。公司技術領跑加速生成式AI向產業落地的全面躍遷，實現大模型按需所取。

此外商湯還推出端側業務，可應用在Android或iOS移動終端機、PC平台、車載平台等應用。並推出「2-42」架構高的企業大模型一體機，針對金融、醫療、政務、代碼推出行業專屬一體機。

商湯與華為昇騰原生發布行業大模型，打造為金融、醫療、政務、代碼等行業而設的大模型產業生態。

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