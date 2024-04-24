快訊

美國援助953億，烏克蘭、以色列、台灣怎麼分配？

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RISC-V成中美晶片新戰場？美商務部正評估國安風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
RISC-V晶片技術將成美中科技戰新戰線，示意圖。（路透）
RISC-V晶片技術將成美中科技戰新戰線，示意圖。（路透）

中美科技角力，從先進晶片延伸到相關設備，現在市場傳出接下來將延伸至RISC-V技術領域。美國商務部正分析、審查大陸在開源半導體設計技術（RISC-V）方面的技術安全風險，是否會對美國安全出現潛在影響。

路透報導，RISC-V與英國半導體與軟體設計公司Arm專利技術競爭。從智慧能手機晶片到人工智能（AI）相關先進處理器，RISC-V可以成為運用在任何產品的關鍵要角。

RISC-V被阿里巴巴等大陸科技大廠所採用，成為中美先進晶片技術戰略競爭的新戰線。

美國國會兩院18名議員去年11月力促拜登政府拿出對策，防止大陸在RISC-V技術取得主導地位並犧牲美國國家和經濟安全。

根據路透社取得商務部上周致國會議員的信函，商務部在當中表示正「致力檢視潛在風險，評估在商務部職權下是否有適當行動，能有效地處理任何潛在的問題。」

不過，美國商務部也提到必須審慎行動，避免傷及參與RISC-V技術國際組織中的美國企業。

RISC-V（Reduced Instruction Set Computing - V）是一種開源指令集架構，以精簡指令集計算（RISC）原則為基礎，「V」則代表是第五代版本。

RISC-V特別之處在於開放和模組化的設計，讓任何人都得以使用並自訂以滿足特定需求。這與傳統的封閉式ISA，例如Intel的x86和ARM架構形成強烈對比。

RISC-V在2010 年由加州大學柏克萊分校發起。代表了一種開源硬體運動，設計和技術可以自由地用於任何目的，不需支付專利費，不受專利或授權的約束。可被設計成可以廣泛應用於各種計算機架構、裝置和應用領域，例如物聯網（IoT）設備、嵌入式系統、雲端運算等。

專利 美國

延伸閱讀

光電土地取得 盼政府協助

華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳批「華府最大謎團」

4中企助解放軍取得AI晶片 美列出口黑名單

歐盟調查陸風電業補貼 陸商務部批歧視性反傾銷

相關新聞

傳鄭文燦掌海基會 北京：兩會協商恢復關鍵是九二共識

民進黨籍準總統賴清德即將就任，兩岸關係走向世所矚目，目前海基會董事長將由鄭文燦接任，被視為對大陸態度較為和緩，而大陸則強...

陸第一季註銷餐企比去年增232.6% 虎頭局、墨茉都倒了

大陸國務院新聞辦公室16日發布記者會，介紹2024年第一季度國民經濟運行狀況，記者會指出，餐飲市場銷售穩定，與去年同期相...

RISC-V成中美晶片新戰場？美商務部正評估國安風險

中美科技角力，從先進晶片延伸到相關設備，現在市場傳出接下來將延伸至RISC-V技術領域。美國商務部正分析、審查大陸在開源...

卷起來了 特斯拉中國宣布推出「零首付」活動

日前才對S3XY全系列車型降價人民幣1.4萬元後（約新台幣6.2萬），特斯拉中國24日於微博再宣布，推出「零首付」活動，...

小馬智行完成美股上市備案 陸自動駕駛公司擬赴美上市

據中國證券監督管理委員會22日官網公告，自動駕駛公司「小馬智行」通過境外發行上市備案，將在美國納斯達克證券交易所或紐約證...

傅崐萁將登陸 國台辦：歡迎率團來訪、為基層民眾謀利

立法院國民黨團總召傅崐萁即將率多位立委訪問大陸，對於這趟訪問，大陸國台辦表示，歡迎傅崐萁先生率團來訪，也歡迎台灣各界人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。