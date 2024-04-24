港媒指歐盟突擊搜查中企 加大打擊不公平貿易

香港媒體報導，歐洲聯盟執委會23日突擊檢查一家中國企業位於荷蘭和波蘭的辦公室，調查其監視設備產品是否以國家補貼方式進入歐盟市場；此舉顯示歐盟正加大動用經濟武器對付中國的不公平貿易。

歐盟執委會23日發布，「正在對一家在歐盟活躍於生產和銷售安全設備的公司的經營場所進行突擊檢查」。

歐盟沒有提供公司名稱及國籍等詳細資訊。但指出有跡象顯示被調查的公司可能接受了外國補貼，根據外國補貼規定，這可能會扭曲內部市場。

香港南華早報23日進一步報導，引述知情人士稱，當日上午，歐盟官員展開突擊行動，進入了一家從事製造監視設備的中國公司在荷蘭和波蘭子公司的辦公室，並檢查了公司資訊通訊系統以及員工電話。

歐盟對中企的指控引發中方強烈關切，南華早報報導，位於歐盟總部布魯塞爾的歐盟中國商會（CCCEU）表示，歐盟當局沒收了這家公司的IT設備和員工手機，檢查了辦公文件，並要求取得相關數據。

歐盟中國商會對歐盟進行的不合理突擊檢查表示「嚴重關切」。

前一天歐盟中國商會22日甫發布聲明，指商會堅決反對歐方利用「外國補貼條例」（FSR）這一新工具，對在歐經營的中國企業，特別是綠色轉型領域的中企施加經濟脅迫。

南華早報指出，歐盟已經利用外國補貼法規來調查太陽能、風電和車輛產業的國家補貼。

歐盟2月宣布，將對中國中車公司旗下子公司是否涉嫌接受國家補貼、扭曲歐洲市場一事展開調查；歐盟聲稱中國中車已獲得高額的國家補貼，令這家中企能夠以西班牙競爭對手一半的價格出手競標。3月底這家中國國有公司則退出保加利亞的標案，歐盟方面也已暫停調查。

這是歐盟外國補貼條例（EU Foreign SubsidiesRegulation）去年7月實施以來，首次展開的反補貼調查。新法旨在防止涉嫌在歐盟造成不公平競爭的第三國補貼。

歐盟也對兩家與中國有聯繫的公司，對羅馬尼亞太陽能計畫標案上，是否利用國家補貼來削弱競爭對手的投標進行了調查，另布魯塞爾也在調查中國風力發電產業的補貼。

報導表示，歐盟快速展開調查，代表布魯塞爾加大了使用經濟武器對付中國的不公平貿易。