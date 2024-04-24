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中國央行：買賣國債與量化寬鬆截然不同

中央社／ 台北24日電
中共領導人習近平令中國央行逐步增加國債買賣，金融圈熱議「中國版QE（量化寬鬆）是不是要來了」。（中新社）
中共領導人習近平令中國央行逐步增加國債買賣，金融圈熱議「中國版QE（量化寬鬆）是不是要來了」。（中新社）

中共領導人習近平令中國央行逐步增加國債買賣，金融圈熱議「中國版QE（量化寬鬆）是不是要來了」，但中國央行說，買賣國債與量化寬鬆截然不同，中國仍堅持正常貨幣政策。

中國媒體金融時報官方網站中國金融新聞網，23日刊載訪問中國央行（中國人民銀行）有關負責人，說明買賣國債的文章。

報導指出，受訪的負責人表示，央行在二級市場展開國債買賣，可作為流動性管理方式和貨幣政策工具儲備，因「充實貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」，這是中央金融工作會議的要求。

這位負責人說，中國的國債市場規模居世界第3，流動性明顯提高，便於央行在二級市場開展國債現券買賣操作。

這位負責人表示，雖然不少專家提議，中國央行公開市場操作可配合財政執行赤字融資，但國債發行規模需相對足夠大，同時發行節奏要相對穩定，才能有效實現政策傳導，而避免市場利率大幅波動，而且未來央行開展國債操作也會是雙向的。

這位負責人還說，若干發達經濟體的央行在常規貨幣政策工具用盡時，被迫大規模單向買入國債以達成貨幣政策目標，而中國仍堅持實施正常貨幣政策，人民銀行買賣國債與這些央行的量化寬鬆操作是截然不同。

至於近期中國長期國債收益率續降，其中30年期國債收益率降至2.5%以下，這位負責人表示，長期國債收益率主要反應長期經濟增長和通膨的預期，但同時也會受到供求關係等其他因素的干擾。

這位負責人說，部分發達經濟體在經濟增長預期較好的階段，也曾由於市場供需的階段性失衡，出現國債收益率與長期經濟增長預期背離的情況。

這位負責人指出，長期國債收益率的起伏與長期經濟增長預期相匹配，若干機構投資者預期，中國未來通貨膨脹可望從低位溫和回升，長期國債收益率作為名目利率，將隨著通貨膨脹的回升而提高。

貨幣 量化寬鬆

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