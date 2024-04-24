大陸恒力石化獲沙國石油投資

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸石化企業恒力石化公告稱，控股股東恒力集團與全球最大石油生產商沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Company）已簽署「諒解備忘錄」，沙國石油公司擬以戰略投資者的身分，收購恒力石化超過10%股份。

恒力集團成立於1994年，業務以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產業鏈發展為主，2023年總營收人民幣8,177億元，旗下控股的恒力石化是大陸國內四大民營煉化巨頭之一，雖然今年第1季營收創新高，但淨利僅去年同期一半，難回鼎盛。

「諒解備忘錄」顯示，雙方將在原油供應、原料供應、產品承購、技術許可等方面進行戰略合作。恒力石化公告稱，此舉有利優化和完善公司股本結構，提升公司治理能力，亦將深化雙方在石化領域內的合作內容，預計未來長期將對公司發展產生積極影響。

沙國石油總裁兼首席執行官阿敏·納瑟爾3月表示，「雖然能源貿易是雙方戰略合作的基礎，但未來並不會局限於能源領域內的投資與合作。」

近年沙國石油公司在中國大陸市場多與大陸能源石化業者合作。2023年沙國石油公司就與榮盛石化、東方盛虹全資子公司盛虹石化、裕龍石化等合作方，簽訂多項涉及股權與產業的協議。

榮盛石化在22日晚間也公告，與沙國石油此前簽訂的諒解備忘錄，已就部分事項取得一致意見並簽署《合作框架協議》。

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