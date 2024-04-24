大陸車企搶單大戰來了。繼華為智界S7「攔胡」小米SU7的訂單後，大陸造車新勢力之一的蔚來線下銷售門店，也針對已下定小米SU7的消費者，推出人民幣5,000元（新台幣2.25萬元）的補貼。

證券時報報導，該蔚來銷售門店表示，這個補貼是針對那些在小米汽車鎖單，無法退定金的用戶推出。

實際上，華為與奇瑞打造的智界S7終端銷售方面日前也透露出信息，如已在小米SU7下單並鎖單，購買任意一款智界S7，付完尾款後，可在車價上抵扣小米SU7鎖單不可退的人民幣5,000元定金。

小米集團董事長雷軍昨（23）日再度發布多條微博，表示23日是小米投資者日，公司公布小米SU7鎖單量，截至4月20日，小米SU7鎖單量超過了7萬輛。今（2024）年交付目標將超過10萬輛。「目前正全力擴充產能，原計劃標準版、Max版4月底開始交付，提前到4月18日。 」目前小米SU7的產能和交付速度正在快速提升，標準版和Max已經提前交付。