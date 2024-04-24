利多激勵 大陸債牛行情再起

大陸財政部近日連續發聲，昨（23）日在官媒表態支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣，消息激勵大陸國債期貨多個期限合約創下歷史新高，債牛行情再次上演。

大陸債券市場走牛的同時，國債殖利率全面下行，其中10年期國債殖利率23日盤中最低觸及2.215%，創2002年4月底以來近22年新低。

截至23日收盤，大陸30年期和10年期國債期貨主力合約價格均創歷史新高。30年期主力合約漲0.49％，收報人民幣108.35元；10年期主力合約漲0.17%，收報人民幣104.845元。拉長時間看，今年以來，大陸30年期國債期貨主力合約累計上漲6.75%，10年期國債期貨主力合約累計上漲1.86%。

財聯社引述交易員表示，從基本面看，高息存款業務遇阻和銀行理財規模攀升是近期配債的核心推力，在人行買債的消息面及股市低迷的蹺蹺板效應下，大陸債市或於近期觸達階段性高位。

中誠信國際研究院執行院長袁海霞表示，第1季中國大陸經濟起步平穩，但目前新舊動能的轉換仍需時間，經濟修復面臨多重約束，疊加物價水準尚處於低位，經濟名義增速或難以大幅上行，對債市走勢偏利多。

信達證券報告認為，近期大陸債券市場的樂觀情緒顯著升溫，但不論是基本面、央行態度，還是債券供需格局的變化給債券市場帶來的不確定性似乎也在加大。