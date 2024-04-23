大陸房地產新龍頭保利 淨利潤年減逾3成

中國房地產行業營運持續走低的背景下，2023年房企銷售冠軍易主，由資本雄厚的央企保利發展奪冠。儘管保利發展去年收入年增23%，但歸母（屬母公司所有）淨利潤卻年減34%。

證券時報報導，保利發展22日發布財報，2023年度實現營收規模人民幣3468億元（約新台幣1兆5259億元），年增23%；歸母淨利潤120.67億元，年減34%。

保利發展解讀，2023年公司緊盯行業形勢變化，把握市場窗口機會，採取積極靈活的營銷策略，堅決果斷去庫存。

財新網報導指出，在2020年以前，保利發展在行業銷售排行榜中通常排名第4或第5位。當時，碧桂園、萬科、中國恆大包攬前3名，被視為房企的「第一梯隊」。但2021年下半年開始，全行業陷入流動性危機，多家民營房企出現償債困難，國企則大體穩定。在民眾信心不足下，已經出險的民企銷售排名驟降，大型央企的排名得以上升。

在2023年房企操盤金額排行榜上，前6名都是央企或混合所有制企業，分別為保利發展、萬科、綠城中國、中海地產、華潤置地、招商蛇口。萬科和綠城中國屬混合所有制企業，其餘幾家均為央企。

中國的建案大多採取預售制，待房屋交付後，預收款才結轉為營收，形成利潤。報導指出，2023年相當一部分營收是來自在2019至2020年拿地、並在2021或2022年預售的項目。這也意味著，它們是在房市上升期高價拿地，在房市走下坡時低價賣房，因此利潤率較低。

年報稱，在2023年，保利發展對2022年之前獲取的庫存建案加大去化力度，庫存建案簽約金額達2575億元，占全年銷售金額的61%。這些項目拉低了公司毛利率。

中國近年房地產低迷，標誌性事件是2021年7月恆大「爆雷」，出現債務危機，加上疫情後中國經濟並未呈現明顯復甦，民眾對房地產的保值功能懷疑加深，致使房市整體銷售出現年減，至今已邁入第3年。