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大陸經濟復甦冷、前景不明 外資企業縮減人力降低成本

中央社／ 台北23日電
大陸經濟復甦不如預期、前景未明，令許多國際金融機構在大陸的虧損增加。歐新社
大陸經濟復甦不如預期、前景未明，令許多國際金融機構在大陸的虧損增加。歐新社

中國經濟復甦不如預期、前景未明，令許多國際金融機構在中國的虧損增加。路透社報導，不少機構已暫時擱置了在中國的計畫，甚至縮減人力以減少成本開支。

據路透社報導，從今年年初開始，包含富達國際（Fidelity International）、摩根士丹利（Morgan Stanley），越來越多的西方企業，削減在中國的重點職務，或是擱置擴張計畫。分析認為，由於平淡的交易、資產的低迷對於收支造成壓力，因此後續可能會有更多企業效仿。

人力資源企業翰德（Hudson）大中華區副總裁兼香港區負責人席保（Sid Sibal）表示，有些投資銀行的自願離職率一直很低，然而為應對與中國相關的交易和收入前景變得黯淡，因此今年必須裁減員工人數。「據說香港有更多的投資銀行和證券公司已經在考慮裁員」。

報導另引述金融科技公司Broadridge的全球資產管理諮詢負責人Yoon Ng表示，由於中國嚴峻的融資環境等情形下，在中國投資的跨國企業經歷了「從高峰到低谷」。目前中國股市和經濟前景仍然低迷，外企將採取精簡業務的措施，這些公司過去都曾經歷了招募的熱潮。

然而市場人士認為，雖然短期內這些跨國企業將會持續在中國市場推動削減成本的措施，但並不會有多少企業會「完全退出」中國，因為「有鑑於中國經濟的重要性，會致力於在中國的發展」。

另一方面，在地緣政治的緊張局勢持續下，北京也一直透過各式政策，加強吸引更多外資，藉此重振經濟。

外資 投資銀行 資產

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