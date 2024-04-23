三星堆新館 入選Arch Daily中國年度建築
位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館新館，近日入選2024 Arch Daily中國年度建築大獎十佳建築榜單。
三星堆博物館新館2022年3月底動工，僅用400多天就完工。博物館像是從大地緩緩升起、望向三星堆遺址的「古蜀之眼」，守護和講述著神秘而燦爛的三星堆文明。地景式的建築融入場地，室內環形坡道螺旋而下，表達出天、地、人、神的古蜀國精神世界。2023年，三星堆博物館新館入選2023年度全球建築佳作榜單。
三星堆博物館新館由大陸中國建築西南設計研究院設計。新館著眼于整個園區功能和流線的重新梳理，形成了從新入口廣場開始，串聯新館、2號老館、祭壇，文保中心、1號館的逆時針參觀環線，讓園區重新融合成為一個整體，為博物館園區未來數十年的運營打下了良好的基礎。
2024 Arch Daily中國年度建築大獎，旨在表彰設計、創新和可持續發展的巔峰之作，通過不帶偏見、不受地域限制投票的方式，由讀者評選出當下最具代表性的建築項目。在激烈的角逐中，Arch Daily的讀者們從超過700個項目中，票選出年度中國建築前10名。
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