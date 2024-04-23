貴州產業轉移 簽約金破3200億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「服務和融入國家戰略 共贏產業發展新未來」為主題的2024中國產業轉移發展對接活動21日在貴陽開幕。2024中國產業轉移發展對接活動（貴州）包含考察活動、綜合活動和專題活動3個部分。其中，專題活動將圍繞資源精深加工、先進裝備製造（新能源汽車、旅遊裝備、能源礦山裝備）、大數據電子信息、特色輕工（紡織服裝、生態食品）4條產業鏈舉辦。

中新社報導，開幕式現場舉行項目集中簽約儀式。活動期間，各方共簽約項目298個、簽約資金超3200億元人民幣，涉及資源精深加工、新能源汽車和旅遊裝備、能源礦山裝備、大數據電子信息、紡織服裝、生態食品等領域。

貴州省委副書記、省長李炳軍在推介中說，今天的貴州，高質量發展態勢良好，產業發展勢頭強勁，承接產業轉移具有礦產資源、區位交通、要素保障、市場資源、生態環境等優勢，投資貴州正當其時、前景廣闊。期待以本次活動為契機，與廣大企業在礦產資源精深加工、先進裝備製造、數字經濟、特色輕紡等方面深化合作。

部分與會嘉賓貴州未來發展充滿期待。華友控股集團有限公司董事長陳雪華表示，將把自身技術優勢與貴州資源優勢深度融合，加快推進畢節煤化工、磷化工及磷系新能源電池材料一體化產業園項目建設，助力貴州跑出新型工業化加速度。

服裝 礦山 考察

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