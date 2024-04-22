陸乘聯會：2024年大陸電池裝車比例持續降低

大陸全國乘聯會秘書長崔東樹近日表示，目前大陸動力電池的產量中裝車的比例在不斷降低，2020年動力電池裝車率達到76%，到今年首季已降至46%。而在汽車出口市場上，他指出，大陸今年1至3月汽車實現出口132萬台，出口增速23%的持續上升，但第一季增速相較前三年的高成長速度略有下降。

據崔東樹微信公眾號消息，崔東樹近期針對新能源車鋰電池市場撰文分析指，隨著儲能等產業的發展，尤其是烏俄危機帶來的世界能源危機，儲能等產業的電池需求成長很快，導致裝車的電池占比下降較明顯。不論是動力電池還是儲能電池，生產過剩和庫存相對表現壓力都較大。

崔東樹提到，2021年和2022年動力電池的增速低於整車增速，今年3月大陸的動力電池裝車仍然偏低，電池產量高於裝車增速。目前動力電池的產量中裝車的比例不斷的降低，2020年動力電池裝車的生產電池裝機率達到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1至3月降到46%。

崔東樹再指，過去幾年，電池市場的競爭格局並未發生明顯的變化，主要由於動力電池市場的技術進步相對比較緩慢，而規模增長特徵相對明顯，因此電池企業獲得較強的生產和裝車數量增長的特徵。但他提醒，「未來電池產業變化的機會相對較大」，未來整車企業造電池或整車聯合相關的企業共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套的產品。

崔東樹稱，今年，大陸電池企業的競爭格局仍然延續寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特徵，但目前兩者的差距仍較大。比亞迪的電池市場占比從2020年的15%升至今年的21.8%，而寧德時代的電池市場占比從2020年的50%降至今年的48.8%。

此外，就今年第一季大陸汽車出口市場，崔東樹分析，自2021年以來，隨全球新冠疫情爆發，大陸汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，大陸汽車出口市場近三年表現超強成長。 其中，2021年的出口市場銷售219萬台，年增102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬台，年增55%。2023年中國汽車實現出口522萬台，出口成長56%。

崔東樹指出，今年3月大陸汽車實現出口49萬台，出口增速27%；1至3月大陸汽車則實現出口132萬台，出口增速23%的持續上升，但第一季增速相對前三年的超高成長速度稍有下降。2024年3月中國汽車實現出口252億美元，出口成長18%。 2024年1-3月汽車出口均價1.9萬美元，年比2023年的1.9萬美元，仍算基本持平。