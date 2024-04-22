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陸27歲富豪遭罰近6億元 學老爸違規套利吃癟

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
王澤龍曾有中國最年輕億萬富豪之稱。（圖／取自柳州晚報）
王澤龍曾有中國最年輕億萬富豪之稱。（圖／取自柳州晚報）

27歲的大陸「最年輕億萬富豪」王澤龍，曾在2017年以人民幣35億元身價，擠進「胡潤百富榜」，一夕成名，但近日他遭中國證監會通報，因涉嫌違規轉讓非公開發行股票、資訊揭露違法等行為，遭罰沒人民幣1.33億元（約合新台幣5.99億元）。陸媒報導稱，王澤龍的財富速成，和其傳承父輩的資本套利手法有直接關係，如今卻無法再「玩」下去了。

王澤龍出生於1996年7月，即將滿28歲，他雖畢業於北京電影學院，但據長江商報報導，傳承父親王德亮曾藉助打造的「驕龍系」縱橫資本市場的手法，在化工業闖出名堂，先後投資龍佰集團、西部材料等多家公司，達到財富速成。

例如2016年時，還在讀大二的王澤龍，入股了全球鈦白粉紅龍頭企業龍佰集團，參與其定向增資，出資人民幣14.31億元認購1.88億股，成為第四大股東，一戰成名。

因此，王澤龍在2017年剛滿21歲時，以人民幣35億元財富，躋身大陸富豪「胡潤百富榜」，有「中國最年輕億萬富豪」之稱。

後來幾年，王澤龍持續減持套現，回收金額加上分紅，估計超過人民幣36億元，他並在大舉減持龍佰集團的同時，入主另家鈦白粉生產企業中核鈦白，受益該公司股價上漲，身價持續水漲船高。

但今年4月12日，中核鈦白通報，作為公司實際控制人的王澤龍遭中國證監會立案調查。後，中核鈦白19日晚間揭露，王澤龍收到中國證監會下發的《行政處罰事先告知書》。

根據中國證監會的告知書，王澤龍因涉嫌違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票、資訊揭露違法等違法行為，決定對其立案。

經查明，王澤龍和洪浩煒透過衍生性商品交易安排，實質參與非公開發行，並以市價融券賣出，提前鎖定與非公開發行股票折扣價之間的價差收益，變相規避限售期規定 。

同時，王澤龍在洪浩煒違反限制性規定轉讓股票過程中，參與商議定增融券套利方案，聯絡並建議洪浩煒加入套利；此外，王澤龍作為中核鈦白實際控制人，在中核鈦白2023年非公開發行股票過程中，隱瞞情況，導致中核鈦白非公開發行A股股票相關發行情況報告書有虛假記載。

在此之下，因王澤龍違法獲利達人民幣6,063.8 萬元，遭合計罰款人民幣7,250 萬元。根據中國證監會公告，王澤龍一共遭罰沒（罰款、沒收違法獲利）達人民幣1.33億元。

人民幣 北京電影學院 財富

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