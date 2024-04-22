全球產業鏈深刻變化 港府盼從中取利

香港財政司司長陳茂波今天表示，全球經濟產業鏈和供應鏈正在深刻變化，提出香港可以在這方面對中國及區域作出貢獻，從中取利。

亞太經濟合作會議（APEC）中國工商理事會香港論壇今天在港開幕，主題是「可持續的全球供應鏈」，陳茂波致辭說，3年的新冠疫情（COVID-19）、加上地緣政治的演變，全球產業鏈和供應鏈布局在單邊主義、保護主義下正在重塑。

與此同時，綠色轉型和數位化也加速推進，迸發出新產業、新業態和新商業模式。

他說，在全球產業鏈和供應鏈的深刻變化中，香港有挑戰，也有機遇，並有能力對中國以至全球產業鏈和供應鏈的升級轉型作出貢獻，增強其韌性和穩定性。

他表示，中國正加快發展新質生產力，香港也大力發展數位經濟、加快發展人工智慧大數據、生物科技、新能源和新材料等，同時推動粵港澳大灣區各城市在創科上的聯動發展，這些舉措讓香港匯聚更強的創科力量，支持中國以至區域的產業和供應鏈朝數位化、高端化、智能化等方向發展。

他又說，綠色化和低碳轉型是各產業的重要發展趨勢和必然要求。

香港是國際金融中心，綠色金融優勢明顯，過去3年，在港發行的綠色和可持續債務金額領先亞洲，當中綠色債券占整個亞洲市場的1/3。

陳茂波表示，香港能夠幫助中國及區內產業，尤其是碳排放密集和高污染的行業，進行低碳轉型。

他指出，面對國際產業鏈和供應鏈布局的變化，中國堅持雙向對外開放，更多的大陸企業正重新布局海內外的產能和供應鏈，更深度參與全球的產業分工和合作。

他說，因應這個趨勢，已提出把香港建構為大陸企業的跨國供應鏈管理和貿易融資中心，以貢獻中國「雙循環」戰略的發展；香港歡迎大陸企業來港設立國際業務總部，管理離岸貿易和財資活動。